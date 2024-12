сегодня



GENE SIMMONS о выступлениях сольно



GENE SIMMONS в интервью подкасту "Behind The Setlist" рассказал о том, как он теперь гастролирует и выступает со своей сольной группой:



«Я думал, что смогу прожить без сцены [после завершения прощального тура KISS "End Of The Road"]. Стоит отметить, что там, на сцене, происходит магия, которую словами не описать. Это ощущение, а об ощущениях говорить сложно. Был такой парень доктор [Артур] Янов, и он придерживался странной хипповской точки зрения о том, что люди держат всё в себе. Поэтому людей помещали в звукоизолирванную комнату. Это называлось терапия криком ["Первичный крик"]. Ты заходишь туда и просто даёшь себе волю, и, по слухам — я никогда в этом не участвовал, но, по слухам, люди выходят облитые потом, разгрузившиеся и уставшие — там они выплёскивают эмоции. И в жизни есть свои правила. Нельзя делать женщинам слишком много комплиментов. Нельзя обниматься. Есть все эти правила. Нельзя шутить про трансов, геев, евреев, чёрных — нельзя, потому что мы очень своеобразные... Есть тонкие правила, о которых мы все должны помнить. Не на сцене. Ты свободен. Ты просто выплёскиваешь всю эту энергию, и это праздник жизни с фанатами и тобой, и ты попадаешь в это радостное место. Так что GENE SIMMONS BAND — это шанс для меня и нескольких друзей, которые просто монстры во владении своими инструментами, выйти на сцену и отлично провести время. Стоит отметить, что у нас нет ни менеджеров, ни туровой команды, ничего. Ни грузовиков, ничего. Местные промоутеры обеспечивают бэкграунд, а мы просто выходим и играем. И нет никаких застывших сет-листов. Фанаты могут крикнуть: "Почему бы вам не исполнить "Almost Human" из 1804 года?" Запросто. И мы её играем. Или: "Ребята, вы знаете "Whole Lotta Love"?" — "Да, думаю, да". И мы играем её. Или импровизируем. И на каждом концерте мы приглашаем фанатов на сцену. "Вы умеете петь? Вы умеете играть? Давайте устроим вечеринку"».



Когда него спросили, как возникла идея гастролировать без менеджеров и туровой команды, он ответил:



«На самом деле так делали чёрные музыканты, когда выступали в Chitlin' Circuit — так назывались чёрные клубы, потому что они не могли играть в белых клубах. Так, например, Чак Берри, как известно, появлялся со своей гитарой, и там была местная группа. Я так не делаю — я беру с собой свою группу, — но Берри появлялся и говорил ребятам: "Изучите записи, выучите эти песни, я собираюсь выступить", и никаких репетиций, ничего. Просто позвольте этому случиться. И вы можете быть такими же слаженными, как THE [ROLLING] STONES. Я не знаю, видели ли вы когда-нибудь THE STONES вживую. Сколько бы они ни репетировали, у них получается как-то небрежно, грязно. И вы никогда не знаете, где конец песни — она никогда не заканчивается — потому что конца нет, вы просто чувствуете его. Так что мы получаем огромное удовольствие. Фанаты, как говорят на улице, врубаются. А потом ты умираешь. Вот и всё».



Gene также обсудил разницу в финансовом плане между доходами его сольной группы и KISS:



«Я зарабатываю больше со своей сольной группой. Да, у нас нет менеджеров, нет частных самолётов, нет 20 прицепов, нет команды из 60 человек, нет масштабных шоу. Одна только пиротехника для каждого шоу [KISS] стоила 10 тысяч, иногда 50, в зависимости от того, было ли выступление на открытом воздухе. Это огромные затраты, но я горжусь тем, что занимался этим с Paul'ом и остальными ребятами из группы. Но сейчас совершенно другое дело. Представьте, что вы решили арендовать несколько усилителей в гараже и подключиться к ним, а потом пришли бы все соседи, и у вас начались бы совсем другие отношения. Мы ничего предварительно не готовим. Всё получается неформально и очень весело».







+0 -0



просмотров: 180