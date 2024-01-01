Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Гитарист TESTAMENT: «Религия — зло!» 91
*UDO DIRKSCHNEIDER перезаписал ACCEPT с гостями 49
*Гитарист IRON MAIDEN: «Wasted Years попала на альбом случайн... 20
*Лидер W.A.S.P.: «Молодежь перестала ценить музыку» 16
*Новое видео KING DIAMOND 13
*Бывший басист MEGADETH о создании "Peace Sells" 13
*ALICE IN CHAINS мошенники? 13
*Новое видео ПАТРИАРХЪ 12
*Профессиональное видео с выступления RAGE 12
*Видео с выступления THE KOVENANT 11
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Гитарист TESTAMENT: «Религия — зло!» 91
*UDO DIRKSCHNEIDER перезаписал ACCEPT с гостями 49
*Гитарист IRON MAIDEN: «Wasted Years попала на альбом случайн... 20
*Лидер W.A.S.P.: «Молодежь перестала ценить музыку» 16
*Новое видео KING DIAMOND 13
[= ||| все новости группы



*

Gene Simmons

*



21 дек 2024 : 		 GENE SIMMONS о выступлениях сольно

3 дек 2024 : 		 Новое видео GENE SIMMONS

2 дек 2024 : 		 GENE SIMMONS: «Да мёртв ваш рок!»

14 окт 2024 : 		 GENE SIMMONS о критике в свой адрес

14 окт 2024 : 		 GENE SIMMONS подвергся критике за визит в Танцы со Звездами

30 сен 2024 : 		 GENE SIMMONS: «Ну считают меня муда.com, и что с того?»

23 сен 2024 : 		 GENE SIMMONS о студенческих протестах против Израиля

24 авг 2024 : 		 Видео с выступления GENE SIMMONS

5 авг 2024 : 		 Видео полного выступления GENE SIMMONS

31 июл 2024 : 		 GENE SIMMONS открыл тур в Европе

5 июл 2024 : 		 GENE SIMMONS исполнил VAN HALEN

17 июн 2024 : 		 GENE SIMMONS о курении, выпивке и наркотиках: «Шмекель работать не будет!»

15 июн 2024 : 		 GENE SIMMONS: «С сольной группой я зарабатываю больше, чем с KISS»

11 июн 2024 : 		 GENE SIMMONS присоединился на сцене к CHEVY METAL

10 июн 2024 : 		 PAUL STANLEY: «GENE SIMMONS всегда признаёт свою неправоту»

27 май 2024 : 		 GENE SIMMONS о комплименте от JIMMY PAGE'a

2 май 2024 : 		 GENE SIMMONS BAND исполнили песни KISS, LED ZEPPELIN

24 апр 2024 : 		 GENE SIMMONS и TOMMY THAYER исполнили KISS

21 апр 2024 : 		 GENE SIMMONS сыграет в ресторане

15 фев 2024 : 		 SEBASTIAN BACH о том, как KISS повлияли на его жизнь

3 дек 2023 : 		 DESMOND CHILD: «GENE SIMMONS назвал меня песенным доктором, чтобы не говорить, что я соавтор!»

23 ноя 2023 : 		 GENE SIMMONS: «Была бы возможность, я бы отбирал все телефоны на концертах»

20 ноя 2023 : 		 GENE SIMMONS забил на Х

20 сен 2023 : 		 GENE SIMMONS и новый ЕВ-бас

19 сен 2023 : 		 GENE SIMMONS воздал должное YOSHIKI

28 июл 2023 : 		 GENE SIMMONS: «Мы с PAUL'ом STANLEY поддерживаем удивительные отношения»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

GENE SIMMONS о выступлениях сольно



zoom
GENE SIMMONS в интервью подкасту "Behind The Setlist" рассказал о том, как он теперь гастролирует и выступает со своей сольной группой:

«Я думал, что смогу прожить без сцены [после завершения прощального тура KISS "End Of The Road"]. Стоит отметить, что там, на сцене, происходит магия, которую словами не описать. Это ощущение, а об ощущениях говорить сложно. Был такой парень доктор [Артур] Янов, и он придерживался странной хипповской точки зрения о том, что люди держат всё в себе. Поэтому людей помещали в звукоизолирванную комнату. Это называлось терапия криком ["Первичный крик"]. Ты заходишь туда и просто даёшь себе волю, и, по слухам — я никогда в этом не участвовал, но, по слухам, люди выходят облитые потом, разгрузившиеся и уставшие — там они выплёскивают эмоции. И в жизни есть свои правила. Нельзя делать женщинам слишком много комплиментов. Нельзя обниматься. Есть все эти правила. Нельзя шутить про трансов, геев, евреев, чёрных — нельзя, потому что мы очень своеобразные... Есть тонкие правила, о которых мы все должны помнить. Не на сцене. Ты свободен. Ты просто выплёскиваешь всю эту энергию, и это праздник жизни с фанатами и тобой, и ты попадаешь в это радостное место. Так что GENE SIMMONS BAND — это шанс для меня и нескольких друзей, которые просто монстры во владении своими инструментами, выйти на сцену и отлично провести время. Стоит отметить, что у нас нет ни менеджеров, ни туровой команды, ничего. Ни грузовиков, ничего. Местные промоутеры обеспечивают бэкграунд, а мы просто выходим и играем. И нет никаких застывших сет-листов. Фанаты могут крикнуть: "Почему бы вам не исполнить "Almost Human" из 1804 года?" Запросто. И мы её играем. Или: "Ребята, вы знаете "Whole Lotta Love"?" — "Да, думаю, да". И мы играем её. Или импровизируем. И на каждом концерте мы приглашаем фанатов на сцену. "Вы умеете петь? Вы умеете играть? Давайте устроим вечеринку"».

Когда него спросили, как возникла идея гастролировать без менеджеров и туровой команды, он ответил:

«На самом деле так делали чёрные музыканты, когда выступали в Chitlin' Circuit — так назывались чёрные клубы, потому что они не могли играть в белых клубах. Так, например, Чак Берри, как известно, появлялся со своей гитарой, и там была местная группа. Я так не делаю — я беру с собой свою группу, — но Берри появлялся и говорил ребятам: "Изучите записи, выучите эти песни, я собираюсь выступить", и никаких репетиций, ничего. Просто позвольте этому случиться. И вы можете быть такими же слаженными, как THE [ROLLING] STONES. Я не знаю, видели ли вы когда-нибудь THE STONES вживую. Сколько бы они ни репетировали, у них получается как-то небрежно, грязно. И вы никогда не знаете, где конец песни — она никогда не заканчивается — потому что конца нет, вы просто чувствуете его. Так что мы получаем огромное удовольствие. Фанаты, как говорят на улице, врубаются. А потом ты умираешь. Вот и всё».

Gene также обсудил разницу в финансовом плане между доходами его сольной группы и KISS:

«Я зарабатываю больше со своей сольной группой. Да, у нас нет менеджеров, нет частных самолётов, нет 20 прицепов, нет команды из 60 человек, нет масштабных шоу. Одна только пиротехника для каждого шоу [KISS] стоила 10 тысяч, иногда 50, в зависимости от того, было ли выступление на открытом воздухе. Это огромные затраты, но я горжусь тем, что занимался этим с Paul'ом и остальными ребятами из группы. Но сейчас совершенно другое дело. Представьте, что вы решили арендовать несколько усилителей в гараже и подключиться к ним, а потом пришли бы все соседи, и у вас начались бы совсем другие отношения. Мы ничего предварительно не готовим. Всё получается неформально и очень весело».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 180

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом