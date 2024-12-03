Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист GOJIRA зовет в веганы 49
*MARTY FRIEDMAN о причине, по которой многим японцам нравится... 43
*Альбом BLACK SABBATH попал в чарты 29
*У вас нет такого же GIBSON'а, но с перламутровыми колками? 24
*Автограф-сессия гитариста MY DYING BRIDE в Москве 23
*CHARLIE BENANTE: «LARS ULRICH был прав — Spotify убивает муз... 22
*Первый за 10 лет концерт MANOWAR в США 22
*GENE SIMMONS: «Да мёртв ваш рок!» 21
*Лидер NIGHTWISH: «Мои герои — композиторы музыки для фильмов... 20
*Барабанщик PANTERA: «Винни много раз говорил мне, что взял э... 14
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист GOJIRA зовет в веганы 49
*MARTY FRIEDMAN о причине, по которой многим японцам нравится... 43
*Альбом BLACK SABBATH попал в чарты 29
*У вас нет такого же GIBSON'а, но с перламутровыми колками? 24
*Автограф-сессия гитариста MY DYING BRIDE в Москве 23
[= ||| все новости группы



*

Gene Simmons

*



3 дек 2024 : 		 Новое видео GENE SIMMONS

2 дек 2024 : 		 GENE SIMMONS: «Да мёртв ваш рок!»

14 окт 2024 : 		 GENE SIMMONS о критике в свой адрес

14 окт 2024 : 		 GENE SIMMONS подвергся критике за визит в Танцы со Звездами

30 сен 2024 : 		 GENE SIMMONS: «Ну считают меня муда.com, и что с того?»

23 сен 2024 : 		 GENE SIMMONS о студенческих протестах против Израиля

24 авг 2024 : 		 Видео с выступления GENE SIMMONS

5 авг 2024 : 		 Видео полного выступления GENE SIMMONS

31 июл 2024 : 		 GENE SIMMONS открыл тур в Европе

5 июл 2024 : 		 GENE SIMMONS исполнил VAN HALEN

17 июн 2024 : 		 GENE SIMMONS о курении, выпивке и наркотиках: «Шмекель работать не будет!»

15 июн 2024 : 		 GENE SIMMONS: «С сольной группой я зарабатываю больше, чем с KISS»

11 июн 2024 : 		 GENE SIMMONS присоединился на сцене к CHEVY METAL

10 июн 2024 : 		 PAUL STANLEY: «GENE SIMMONS всегда признаёт свою неправоту»

27 май 2024 : 		 GENE SIMMONS о комплименте от JIMMY PAGE'a

2 май 2024 : 		 GENE SIMMONS BAND исполнили песни KISS, LED ZEPPELIN

24 апр 2024 : 		 GENE SIMMONS и TOMMY THAYER исполнили KISS

21 апр 2024 : 		 GENE SIMMONS сыграет в ресторане

15 фев 2024 : 		 SEBASTIAN BACH о том, как KISS повлияли на его жизнь

3 дек 2023 : 		 DESMOND CHILD: «GENE SIMMONS назвал меня песенным доктором, чтобы не говорить, что я соавтор!»

23 ноя 2023 : 		 GENE SIMMONS: «Была бы возможность, я бы отбирал все телефоны на концертах»

20 ноя 2023 : 		 GENE SIMMONS забил на Х

20 сен 2023 : 		 GENE SIMMONS и новый ЕВ-бас

19 сен 2023 : 		 GENE SIMMONS воздал должное YOSHIKI

28 июл 2023 : 		 GENE SIMMONS: «Мы с PAUL'ом STANLEY поддерживаем удивительные отношения»

18 июл 2023 : 		 GENE SIMMONS об искусственном интеллекте в музыке: «Нужны определённые правила»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Новое видео GENE SIMMONS



zoom
"Stormy Weather", новое видео GENE SIMMONS, доступно для просмотра ниже. Этот кавер джазового стандарта, в оригинале исполненный Этель Уотерс, вошёл в саундтрек к свежему фильму "Рейган".




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

3 дек 2024
olly71
А старик может до сих пор . 2 минуты полнейшего удовольствия.

просмотров: 126

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом