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Новое видео GENE SIMMONS



"Stormy Weather", новое видео GENE SIMMONS, доступно для просмотра ниже. Этот кавер джазового стандарта, в оригинале исполненный Этель Уотерс, вошёл в саундтрек к свежему фильму "Рейган".







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