17 июн 2024



GENE SIMMONS о курении, выпивке и наркотиках: «Шмекель работать не будет!»



В новом интервью Backstage Pass басиста/вокалиста KISS Gene'a Simmons'a спросили, хотел бы он что-нибудь поменять, если бы мог вернуться в прошлое. Он ответил так:



«В ретроспективе - знаете как это обычно бывает, задним умом - мне жаль, что я не был более строг к [товарищам по оригинальному составу KISS] Ace'y [Frehley] и Peter'y [Criss'y] — двум оригинальным участникам, которые играли на гитаре и барабанах в группе».



Очевидно, имея в виду в виду проблемы Ace'a и Peter'a с наркотиками и алкоголем, Gene продолжил:



«Я никогда не был под кайфом и не пил, не курил сигарет, поэтому всегда был изгоем в этом смысле. Весь остальной мир, казалось, был напичкан наркотиками.



Заслуга Ace'a и Peter'a в создании группы не меньше, чем у Paul'a [Stanley, гитариста/вокалиста KISS] и меня. Без сомнения, это была та самая "химия". И у них обоих были уникальные голоса, они уникальные личности. И они должны были быть с нами 50 или 55 лет спустя и наслаждаться плодами своего труда. Но, к сожалению, это не так. И это их собственный выбор.



Они приходили и уходили из группы три раза. Их трижды выгоняли из-за одного и того же. Это не уникальный случай. Обратите внимание на почти любую группу, и вы обнаружите людей, которые употребляют дурь не хуже бомжа на углу улицы, только они богаче и могут позволить себе употреблять еще больше. Это печально».



На вопрос о том, как ему удалось не втянуться в наркотический образ жизни мировой рок-звезды, Gene ответил:



«В словаре есть слово "нет". Я никогда не видел, чтобы кто-то из пьяных был остроумным или смышлёным. А вы? Люди под кайфом несут чушь как инопланетяне. А курящие люди воняют как пепельницы.



Послушайте, я могу понять, если курение, выпивка или кайф сделают вас умнее, богаче, увеличат ваш шмекель, сделают вас более привлекательным — помогут достичь того, что мы все хотели бы иметь. "Я бы хотел то, я бы хотел это". Но на самом деле ничего не происходит. На самом деле тебя, скорее всего, стошнит на туфли, которые только что купила твоя девушка. Ты не будешь остроумным. На следующий день у тебя будет болеть голова, а если ты выпьешь достаточно много, твой шмекель не будет работать. Так что я не понимаю этого. Велики шансы, что ты ввяжешься в драку.



Помню, когда мне было 13–14 лет, я ходил на подростковые вечеринки, где собирались 16-летние, потому что я всегда был крупнее, и они приглашали меня. Они думали, что я старше. И, как стервятник, я ждал, пока парни напьются, а потом просто забирал любую девушку, которую хотел».







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