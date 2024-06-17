Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист DISTURBED: «ROGER WATERS — трус, лицемер и антисеми... 53
*Гитарист BLACK SABBATH о риффе, который был для него особенн... 53
*MAX CAVALERA о реюнионе SEPULTURA 29
*SLASH: «Нет ничего лучше блюза» 28
*TED NUGENT о месячнике гордости 18
*Гитарист DISTURBED: «У меня тысячи риффов в телефоне!» 17
*KERRY KING о названии своей группы: «Оно мне не нравится» 15
*Сидячий W.A.S.P. 12
*Видео полного выступления SCORPIONS 9
*TONY IOMMI работает над новыми песнями 8
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист DISTURBED: «ROGER WATERS — трус, лицемер и антисеми... 53
*Гитарист BLACK SABBATH о риффе, который был для него особенн... 53
*MAX CAVALERA о реюнионе SEPULTURA 29
*SLASH: «Нет ничего лучше блюза» 28
*TED NUGENT о месячнике гордости 18
[= ||| все новости группы



*

Gene Simmons

*



17 июн 2024 : 		 GENE SIMMONS о курении, выпивке и наркотиках: «Шмекель работать не будет!»

15 июн 2024 : 		 GENE SIMMONS: «С сольной группой я зарабатываю больше, чем с KISS»

11 июн 2024 : 		 GENE SIMMONS присоединился на сцене к CHEVY METAL

10 июн 2024 : 		 PAUL STANLEY: «GENE SIMMONS всегда признаёт свою неправоту»

27 май 2024 : 		 GENE SIMMONS о комплименте от JIMMY PAGE'a

2 май 2024 : 		 GENE SIMMONS BAND исполнили песни KISS, LED ZEPPELIN

24 апр 2024 : 		 GENE SIMMONS и TOMMY THAYER исполнили KISS

21 апр 2024 : 		 GENE SIMMONS сыграет в ресторане

15 фев 2024 : 		 SEBASTIAN BACH о том, как KISS повлияли на его жизнь

3 дек 2023 : 		 DESMOND CHILD: «GENE SIMMONS назвал меня песенным доктором, чтобы не говорить, что я соавтор!»

23 ноя 2023 : 		 GENE SIMMONS: «Была бы возможность, я бы отбирал все телефоны на концертах»

20 ноя 2023 : 		 GENE SIMMONS забил на Х

20 сен 2023 : 		 GENE SIMMONS и новый ЕВ-бас

19 сен 2023 : 		 GENE SIMMONS воздал должное YOSHIKI

28 июл 2023 : 		 GENE SIMMONS: «Мы с PAUL'ом STANLEY поддерживаем удивительные отношения»

18 июл 2023 : 		 GENE SIMMONS об искусственном интеллекте в музыке: «Нужны определённые правила»

13 июл 2023 : 		 GENE SIMMONS — о настоящей любви: «К своему стыду, я никогда не признавался себе в этом»

12 апр 2023 : 		 GENE SIMMONS пожертвовал 250 000$

24 мар 2023 : 		 GENE SIMMONS продал дом

20 мар 2023 : 		 GENE SIMMONS считает, что Джо Байден не подходит на роль президента

22 янв 2023 : 		 GENE SIMMONS: «Нам нравится дэт-металл»

6 янв 2023 : 		 GENE SIMMONS о списке лучших вокалистов: «Да мне п...»

12 дек 2022 : 		 GENE SIMMONS: «Крипту не скидывал»

30 ноя 2022 : 		 GENE SIMMONS был рад, что Трамп был избран президентом

22 ноя 2022 : 		 GENE SIMMONS сбросил миллион

15 ноя 2022 : 		 GENE SIMMONS очистился
Показать далее
| - |

|||| 17 июн 2024

GENE SIMMONS о курении, выпивке и наркотиках: «Шмекель работать не будет!»



zoom
В новом интервью Backstage Pass басиста/вокалиста KISS Gene'a Simmons'a спросили, хотел бы он что-нибудь поменять, если бы мог вернуться в прошлое. Он ответил так:

«В ретроспективе - знаете как это обычно бывает, задним умом - мне жаль, что я не был более строг к [товарищам по оригинальному составу KISS] Ace'y [Frehley] и Peter'y [Criss'y] — двум оригинальным участникам, которые играли на гитаре и барабанах в группе».

Очевидно, имея в виду в виду проблемы Ace'a и Peter'a с наркотиками и алкоголем, Gene продолжил:

«Я никогда не был под кайфом и не пил, не курил сигарет, поэтому всегда был изгоем в этом смысле. Весь остальной мир, казалось, был напичкан наркотиками.

Заслуга Ace'a и Peter'a в создании группы не меньше, чем у Paul'a [Stanley, гитариста/вокалиста KISS] и меня. Без сомнения, это была та самая "химия". И у них обоих были уникальные голоса, они уникальные личности. И они должны были быть с нами 50 или 55 лет спустя и наслаждаться плодами своего труда. Но, к сожалению, это не так. И это их собственный выбор.

Они приходили и уходили из группы три раза. Их трижды выгоняли из-за одного и того же. Это не уникальный случай. Обратите внимание на почти любую группу, и вы обнаружите людей, которые употребляют дурь не хуже бомжа на углу улицы, только они богаче и могут позволить себе употреблять еще больше. Это печально».

На вопрос о том, как ему удалось не втянуться в наркотический образ жизни мировой рок-звезды, Gene ответил:

«В словаре есть слово "нет". Я никогда не видел, чтобы кто-то из пьяных был остроумным или смышлёным. А вы? Люди под кайфом несут чушь как инопланетяне. А курящие люди воняют как пепельницы.

Послушайте, я могу понять, если курение, выпивка или кайф сделают вас умнее, богаче, увеличат ваш шмекель, сделают вас более привлекательным — помогут достичь того, что мы все хотели бы иметь. "Я бы хотел то, я бы хотел это". Но на самом деле ничего не происходит. На самом деле тебя, скорее всего, стошнит на туфли, которые только что купила твоя девушка. Ты не будешь остроумным. На следующий день у тебя будет болеть голова, а если ты выпьешь достаточно много, твой шмекель не будет работать. Так что я не понимаю этого. Велики шансы, что ты ввяжешься в драку.

Помню, когда мне было 13–14 лет, я ходил на подростковые вечеринки, где собирались 16-летние, потому что я всегда был крупнее, и они приглашали меня. Они думали, что я старше. И, как стервятник, я ждал, пока парни напьются, а потом просто забирал любую девушку, которую хотел».




Like!+1Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать 2 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

17 июн 2024
Gustaff
Вот гавно какое
18 июн 2024
K
KillTimer
Интервью со шмекелем!

просмотров: 338

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом