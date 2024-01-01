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*Вокалист DISTURBED: «ROGER WATERS — трус, лицемер и антисеми... 47
*Вокалист DISTURBED: «Современные нацисты восхваляются в прог... 29
*MAX CAVALERA: «Я один из немногих людей в мире, у которых не... 28
*Гитарист METALLICA: «Мне нравится, когда люди интерпретируют... 27
*Перезаписанный трек BLIND GUARDIAN 19
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Gene Simmons

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11 июн 2024 : 		 GENE SIMMONS присоединился на сцене к CHEVY METAL

10 июн 2024 : 		 PAUL STANLEY: «GENE SIMMONS всегда признаёт свою неправоту»

27 май 2024 : 		 GENE SIMMONS о комплименте от JIMMY PAGE'a

2 май 2024 : 		 GENE SIMMONS BAND исполнили песни KISS, LED ZEPPELIN

24 апр 2024 : 		 GENE SIMMONS и TOMMY THAYER исполнили KISS

21 апр 2024 : 		 GENE SIMMONS сыграет в ресторане

15 фев 2024 : 		 SEBASTIAN BACH о том, как KISS повлияли на его жизнь

3 дек 2023 : 		 DESMOND CHILD: «GENE SIMMONS назвал меня песенным доктором, чтобы не говорить, что я соавтор!»

23 ноя 2023 : 		 GENE SIMMONS: «Была бы возможность, я бы отбирал все телефоны на концертах»

20 ноя 2023 : 		 GENE SIMMONS забил на Х

20 сен 2023 : 		 GENE SIMMONS и новый ЕВ-бас

19 сен 2023 : 		 GENE SIMMONS воздал должное YOSHIKI

28 июл 2023 : 		 GENE SIMMONS: «Мы с PAUL'ом STANLEY поддерживаем удивительные отношения»

18 июл 2023 : 		 GENE SIMMONS об искусственном интеллекте в музыке: «Нужны определённые правила»

13 июл 2023 : 		 GENE SIMMONS — о настоящей любви: «К своему стыду, я никогда не признавался себе в этом»

12 апр 2023 : 		 GENE SIMMONS пожертвовал 250 000$

24 мар 2023 : 		 GENE SIMMONS продал дом

20 мар 2023 : 		 GENE SIMMONS считает, что Джо Байден не подходит на роль президента

22 янв 2023 : 		 GENE SIMMONS: «Нам нравится дэт-металл»

6 янв 2023 : 		 GENE SIMMONS о списке лучших вокалистов: «Да мне п...»

12 дек 2022 : 		 GENE SIMMONS: «Крипту не скидывал»

30 ноя 2022 : 		 GENE SIMMONS был рад, что Трамп был избран президентом

22 ноя 2022 : 		 GENE SIMMONS сбросил миллион

15 ноя 2022 : 		 GENE SIMMONS очистился

25 окт 2022 : 		 GENE SIMMONS: «Канье, ну скушай лекарство, всем же лучше будет!»

20 окт 2022 : 		 GENE SIMMONS — о проявлении антисемитизма
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GENE SIMMONS присоединился на сцене к CHEVY METAL



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GENE SIMMONS присоединился на сцене к CHEVY METAL девятого июня в The Canyon Club, Agoura Hills, California и исполнил кавер-версию KISS "Deuce".




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