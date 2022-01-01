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*Новое видео BEHEMOTH 52
*Гитарист METALLICA — о том, почему группа так редко выпускае... 50
*BLAZE BAYLEY не думал, что BRUCE DICKINSON вернётся в IRON M... 28
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Scorpions

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25 авг 2022 : 		 SCORPIONS открыли тур

20 авг 2022 : 		 Гитарист SCORPIONS считает, что группа сейчас так же успешна, как и в 1980-е

19 авг 2022 : 		 Гитарист SCORPIONS с радостью вернулся на сцену

17 авг 2022 : 		 Новое видео SCORPIONS

12 авг 2022 : 		 Видео с текстом от SCORPIONS

25 июл 2022 : 		 Вокалист SCORPIONS: «В нашем баке полно топлива»

4 июл 2022 : 		 SCORPIONS в Old Grey Whistle Test

1 июл 2022 : 		 MICHAEL SCHENKER — о юбилее дебютного альбома SCORPIONS: «Мне пришлось учить брата игре на гитаре»

28 июн 2022 : 		 PHIL CAMPBELL присоединился к SCORPIONS

10 июн 2022 : 		 RUDOLF SCHENKER, MATTHIAS JABS, JEFF SCOTT SOTO исполняют SCORPIONS

8 июн 2022 : 		 Гитарист SCORPIONS: «Мы наводим мосты нашей музыкой»

18 май 2022 : 		 Видео с текстом от SCORPIONS

8 май 2022 : 		 Вокалист SCORPIONS заявил, что завершение деятельности не обсуждается

16 апр 2022 : 		 Новое видео SCORPIONS

11 апр 2022 : 		 Новое видео SCORPIONS

4 апр 2022 : 		 Новое видео SCORPIONS

28 мар 2022 : 		 Видео с выступления SCORPIONS

12 мар 2022 : 		 Видео с текстом от SCORPIONS

11 мар 2022 : 		 Видео с текстом от SCORPIONS

11 мар 2022 : 		 Видео с текстом от SCORPIONS

10 мар 2022 : 		 Успехи SCORPIONS в чартах

9 мар 2022 : 		 Видео с текстом от SCORPIONS

8 мар 2022 : 		 Видео с текстом от SCORPIONS

7 мар 2022 : 		 Видео с текстом от SCORPIONS

3 мар 2022 : 		 Семплы новых песен SCORPIONS

2 мар 2022 : 		 Видео с текстом от SCORPIONS
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|||| сегодня

SCORPIONS открыли тур



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SCORPIONS выступлением 21 августа в Торонто открыли североамериканское турне в поддержку альбома "Rock Believer".

Сет-лист:

01. Gas In The Tank
02. Make It Real
03. The Zoo
04. Coast To Coast
05. Seventh Sun
06. Peacemaker
07. Bad Boys Running Wild
08. Delicate Dance
09. Send Me An Angel
10. Wind Of Change
11. Tease Me Please Me
12. Rock Believer
13. New Vision
14. Blackout
15. Big City Nights

Бис:

16. No One Like You
17. Rock You Like A Hurricane








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