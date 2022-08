сегодня



SCORPIONS открыли тур



SCORPIONS выступлением 21 августа в Торонто открыли североамериканское турне в поддержку альбома "Rock Believer".



Сет-лист:



01. Gas In The Tank

02. Make It Real

03. The Zoo

04. Coast To Coast

05. Seventh Sun

06. Peacemaker

07. Bad Boys Running Wild

08. Delicate Dance

09. Send Me An Angel

10. Wind Of Change

11. Tease Me Please Me

12. Rock Believer

13. New Vision

14. Blackout

15. Big City Nights



Бис:



16. No One Like You

17. Rock You Like A Hurricane















