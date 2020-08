сегодня



SCORPIONS выпустят бокс-сет "Wind Of Change"



3 октября специально к тридцатилетию с момента выпуска SCORPIONS представят бокс-сет "Wind Of Change: The Iconic Song", посвящённый песне, ставшей саундтреком конца холодной войны и вдохновлённой на создание выступлением группы на Moscow Music Peace Festival в 1989 году.



«Когда мы вышли на сцену стадиона Ленина и начали сет с "Blackout", все солдаты Красной Армии, задействованные в качестве охраны, начали бросать в воздух свои фуражки и куртки, повернулись в нашу сторону и стали частью толпы. Мир менялся прямо на наших глазах... Это было невероятно!» — говорит Klaus Meine.



В бокс-сет войдёт 84-страничная книга, которую написал Dr. Edgar Klüsener, бывший главный редактор Metal Hammer и близкий друг коллектива, специально поговоривший с Klaus'ом для этого релиза и написавший, какое влияние оказал этот трек. В книгу вошли также фотографии из личного архива Klaus'a, от фотографа Didi Zill"а и рукописный текст "Wind Of Change" от Maine.



«В ковидную пору, со всеми этими безумными теориями заговора в эти невероятно сложные времена "Wind Of Change" — как тёплые радушные объятья, добрый старый друг из тех времён, когда надежда на мирный исход была невероятна сильной. Мечты о мире живут в этом треке».



Тираж издания составит 2020 копий и будет включать в себя:



CD



01. Wind Of Change (Crazy World Version)



02. Wind Of Change (Scorpions & Berlin Philharmonic Orchestra Version)



03. Ветер перемен (Russian Version)



04. Viento De Cambio (Spanish Version)



05. Wind Of Change (Unreleased Demo Version by Klaus Meine)



LP



A



01. Wind Of Change (Crazy World Version)



02. Wind Of Change (Scorpions & Berlin Philharmonic Orchestra Version)



B



01. Ветер Перемен (Russian Version)



02. Viento De Cambio (Spanish Version)



03. Wind Of Change (Unreleased Demo Version by Klaus Meine)



















