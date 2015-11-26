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Scorpions

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SCORPIONS выпустят бокс-сет "Wind Of Change"



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3 октября специально к тридцатилетию с момента выпуска SCORPIONS представят бокс-сет "Wind Of Change: The Iconic Song", посвящённый песне, ставшей саундтреком конца холодной войны и вдохновлённой на создание выступлением группы на Moscow Music Peace Festival в 1989 году.

«Когда мы вышли на сцену стадиона Ленина и начали сет с "Blackout", все солдаты Красной Армии, задействованные в качестве охраны, начали бросать в воздух свои фуражки и куртки, повернулись в нашу сторону и стали частью толпы. Мир менялся прямо на наших глазах... Это было невероятно!» — говорит Klaus Meine.

В бокс-сет войдёт 84-страничная книга, которую написал Dr. Edgar Klüsener, бывший главный редактор Metal Hammer и близкий друг коллектива, специально поговоривший с Klaus'ом для этого релиза и написавший, какое влияние оказал этот трек. В книгу вошли также фотографии из личного архива Klaus'a, от фотографа Didi Zill"а и рукописный текст "Wind Of Change" от Maine.

«В ковидную пору, со всеми этими безумными теориями заговора в эти невероятно сложные времена "Wind Of Change" — как тёплые радушные объятья, добрый старый друг из тех времён, когда надежда на мирный исход была невероятна сильной. Мечты о мире живут в этом треке».

Тираж издания составит 2020 копий и будет включать в себя:

CD

01. Wind Of Change (Crazy World Version)

02. Wind Of Change (Scorpions & Berlin Philharmonic Orchestra Version)

03. Ветер перемен (Russian Version)

04. Viento De Cambio (Spanish Version)

05. Wind Of Change (Unreleased Demo Version by Klaus Meine)

LP

A

01. Wind Of Change (Crazy World Version)

02. Wind Of Change (Scorpions & Berlin Philharmonic Orchestra Version)

B

01. Ветер Перемен (Russian Version)

02. Viento De Cambio (Spanish Version)

03. Wind Of Change (Unreleased Demo Version by Klaus Meine)

SCORPIONS








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