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*Лидер MEGADETH назвал имя басиста 24
*IHSAHN: «THE WEEKND мрачнее большинства современных металлис... 18
*Новое видео CREMATORY 14
*Умер барабанщик FOO FIGHTERS 13
*Бывший гитарист JUDAS PRIEST ответил нынешнему 9
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Scorpions

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4 апр 2022 : 		 Новое видео SCORPIONS

28 мар 2022 : 		 Видео с выступления SCORPIONS

12 мар 2022 : 		 Видео с текстом от SCORPIONS

11 мар 2022 : 		 Видео с текстом от SCORPIONS

11 мар 2022 : 		 Видео с текстом от SCORPIONS

10 мар 2022 : 		 Успехи SCORPIONS в чартах

9 мар 2022 : 		 Видео с текстом от SCORPIONS

8 мар 2022 : 		 Видео с текстом от SCORPIONS

7 мар 2022 : 		 Видео с текстом от SCORPIONS

3 мар 2022 : 		 Семплы новых песен SCORPIONS

2 мар 2022 : 		 Видео с текстом от SCORPIONS

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20 фев 2022 : 		 Гитарист SCORPIONS — о MIKKEY DEE

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11 фев 2022 : 		 Новая песня SCORPIONS

9 фев 2022 : 		 Вокалист SCORPIONS: «Рок жив и здоров»

27 янв 2022 : 		 Вскрытие от гитариста SCORPIONS

18 янв 2022 : 		 Новое видео SCORPIONS

14 янв 2022 : 		 Новая песня SCORPIONS

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29 дек 2021 : 		 SCORPIONS — о новом альбоме: Часть II

24 дек 2021 : 		 SCORPIONS — о новом альбоме: Часть I

3 дек 2021 : 		 Вокалист SCORPIONS — о новом альбоме
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Новое видео SCORPIONS



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SCORPIONS опубликовали видео исполнения композиции "Rock Believer", съёмки которого проходили в Peppermint Park Studios, Ганновер, Германия.

SCORPIONS Release





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КомментарииСкрыть/показать 2 )
4 апр 2022, 11:09
получше
https://www.youtube.com/watch?v=pKQQs_96XBE
4 апр 2022, 21:02
Всё заблокировано, посоны.


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