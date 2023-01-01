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*WOLF HOFFMANN считает забавным, что UDO DIRKSCHNEIDER продол... 63
*Вокалистка ARCH ENEMY — об отношениях с DOYLE'ом 30
*OZZY OSBOURNE, ROB HALFORD, GLENN DANZIG вошли в список 200 ... 28
*KERRY KING был в ярости от того, что SLAYER прекратили суще... 22
*Лидер BEHEMOTH: «99 % современных металл-альбомов звучат роб... 22
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Scorpions

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10 янв 2023 : 		 SCORPIONS поскребли в анналах

22 ноя 2022 : 		 Концертное видео SCORPIONS

11 окт 2022 : 		 Концертное видео SCORPIONS

5 окт 2022 : 		 Видео с текстом от SCORPIONS

14 сен 2022 : 		 Видео с выступления SCORPIONS

7 сен 2022 : 		 Видео с выступления SCORPIONS

28 авг 2022 : 		 Гитарист SCORPIONS: «MIKKEY DEE — отличный барабанщик»

25 авг 2022 : 		 SCORPIONS открыли тур

20 авг 2022 : 		 Гитарист SCORPIONS считает, что группа сейчас так же успешна, как и в 1980-е

19 авг 2022 : 		 Гитарист SCORPIONS с радостью вернулся на сцену

17 авг 2022 : 		 Новое видео SCORPIONS

12 авг 2022 : 		 Видео с текстом от SCORPIONS

25 июл 2022 : 		 Вокалист SCORPIONS: «В нашем баке полно топлива»

4 июл 2022 : 		 SCORPIONS в Old Grey Whistle Test

1 июл 2022 : 		 MICHAEL SCHENKER — о юбилее дебютного альбома SCORPIONS: «Мне пришлось учить брата игре на гитаре»

28 июн 2022 : 		 PHIL CAMPBELL присоединился к SCORPIONS

10 июн 2022 : 		 RUDOLF SCHENKER, MATTHIAS JABS, JEFF SCOTT SOTO исполняют SCORPIONS

8 июн 2022 : 		 Гитарист SCORPIONS: «Мы наводим мосты нашей музыкой»

18 май 2022 : 		 Видео с текстом от SCORPIONS

8 май 2022 : 		 Вокалист SCORPIONS заявил, что завершение деятельности не обсуждается

16 апр 2022 : 		 Новое видео SCORPIONS

11 апр 2022 : 		 Новое видео SCORPIONS

4 апр 2022 : 		 Новое видео SCORPIONS

28 мар 2022 : 		 Видео с выступления SCORPIONS

12 мар 2022 : 		 Видео с текстом от SCORPIONS

11 мар 2022 : 		 Видео с текстом от SCORPIONS
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SCORPIONS поскребли в анналах



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SCORPIONS опубликовали концертное видео на "Hit Between The Eyes", съёмки которого проходили в 2012 году на фестивале Wacken Open Air.

SCORPIONS Perform вЂњHit Between The EyesвЂќ At Wacken Open Air 2012; Video Streaming




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