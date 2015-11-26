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Scorpions

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|||| сегодня

SCORPIONS — о новом альбоме: часть III + фрагмент нового клипа



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SCORPIONS опубликовали финальную часть документального ролика, рассказывающего о новом альбоме "Rock Believer", релиз которого намечен на 25 февраля.

Трек-лист:

"Gas In The Tank"              
"Roots In My Boots"              
"Knock 'Em Dead"              
"Rock Believer"              
"Shining Of Your Soul"              
"Seventh Sun"              
"Hot And Cold"              
"When I Lay My Bones To Rest"              
"Peacemaker"
"Call Of The Wild"              
"When You Know (Where You Come From)"              

Limited deluxe edition bonus tracks:

"Shoot For Your Heart"    
"When Tomorrow Comes"    
"Unleash The Beast"    
"Crossing Borders"    
"When You Know (Where You Come From)"



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