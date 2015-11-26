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Scorpions

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27 июл 2020 : 		 SCORPIONS собрались в студии

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7 июл 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления SCORPIONS

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2 июл 2020 : 		 Выходят фигурки SCORPIONS

28 июн 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления SCORPIONS

26 июн 2020 : 		 Вокалист SCORPIONS: «У нас очень много отличного материала»

21 июн 2020 : 		 35 лет с момента выхода SCORPIONS World Wide Live
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|||| 27 окт 2020

SCORPIONS написали более 25 песен для нового альбома



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Mikkey Dee рассказал "The MetalSucks Podcast" о ходе записи нового альбома SCORPIONS. Барабанщик и его товарищи по группе недавно собрались, чтобы возобновить работу над альбомом, выход которого ориентировочно запланирован на 2021 год.

Mikkey сказал:

«Я действительно вернусь в Германию в воскресенье и продолжу запись. Мы делаем очень хорошую пластинку. Мы записываем все вместе вживую, и это действительно здорово. Мы только начинаем непосредственно запись, потому что довольно много времени уходит на продакшн, демо, сочинение. Думаю, у нас более 25 песен, и их количество сократится до 12. И это здорово. И я не могу дождаться момента, когда смогу побарабанить на этой записи».

Первая сессия нового LP SCORPIONS состоится в Peppermint Park Studios в Ганновере, Германия. Диск станет первым релизом легенд немецкого хард-рока после альбома "Born To Touch Your Feelings - Best Of Rock Ballads" 2017 года, который стал антологией нового и классического материала SCORPIONS.

SCORPIONS Have





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КомментарииСкрыть/показать 5 )

RomV


27 окт 2020, 18:17		-- Мы делаем очень хорошую пластинку.

А получится Return to Forever :D

and3223r


27 окт 2020, 18:55		Всегда интересно.

grgr


27 окт 2020, 19:44		Ни разу не интересно.

Nord61


27 окт 2020, 20:05		"А получится Return to Forever"

К сожалению, количество песен намекает на это. Если опять тупо запихнут всё, что наскребли - получится так же уныло.

ElectricRetard


28 окт 2020, 01:43		Да не то чтоб RtF был так уж плох. Включить в машине при друзьях самое то. Просто там не было каких-то крышесносных песен, зато хитов кучка вполне себе.


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