27 окт 2020



SCORPIONS написали более 25 песен для нового альбома



Mikkey Dee рассказал "The MetalSucks Podcast" о ходе записи нового альбома SCORPIONS. Барабанщик и его товарищи по группе недавно собрались, чтобы возобновить работу над альбомом, выход которого ориентировочно запланирован на 2021 год.



Mikkey сказал:



«Я действительно вернусь в Германию в воскресенье и продолжу запись. Мы делаем очень хорошую пластинку. Мы записываем все вместе вживую, и это действительно здорово. Мы только начинаем непосредственно запись, потому что довольно много времени уходит на продакшн, демо, сочинение. Думаю, у нас более 25 песен, и их количество сократится до 12. И это здорово. И я не могу дождаться момента, когда смогу побарабанить на этой записи».



Первая сессия нового LP SCORPIONS состоится в Peppermint Park Studios в Ганновере, Германия. Диск станет первым релизом легенд немецкого хард-рока после альбома "Born To Touch Your Feelings - Best Of Rock Ballads" 2017 года, который стал антологией нового и классического материала SCORPIONS.













