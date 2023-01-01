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Вокалист SCORPIONS: «Обидно видеть, что человечество снова и снова совершает одни и те же ошибки»



В новом интервью французскому фэн-клубу SCORPIONS Crazyscorps вокалист группы, Klaus Meine рассказал о лирическом вдохновении для песни SCORPIONS "When Tomorrow Comes". На вопрос о том, чувствует ли он, что человечество находится на грани вымирания, 74-летний музыкант ответил:



«Когда вы видите, что происходит в мире: изменение климата, различные конфликты — от Ближнего Востока до Укpaины и Poccии — вы начинаете злиться.



С окончанием холодной войны мир казался широко открытым, было открыто окно для мирного будущего. А теперь всё наоборот. И мы все словно ходим по краю. И эта песня олицетворяет собой страх.



Я всегда очень оптимистичен. И я не думаю, что это конец света. Но мне обидно видеть, что человечество снова и снова совершает одни и те же ошибки».



Meine также затронул вопрос о том, что он всегда пропагандировал мир своими посланиями в текстах песен SCORPIONS. На вопрос о том, что он думает о состоянии мира в данный момент, Klaus ответил:



«Мы живём и через день видим ужасные новости по телевизору, что происходит на Укpaинe. И мы не знаем, куда нам двигаться дальше.



Я думаю, что после двух с половиной лет — сколько там прошло — пандемии, когда весь мир был закрыт, это был очень мрачный сценарий, и он был пугающим. Мы понятия не имели, что будет дальше. Вирус мутирует, что будет дальше? Умирало много людей. И тогда встал вопрос: вакцинировать или не вакцинировать? Что такое правильная вакцинация? Если вы заболели, как лучше выжить? И сможем ли мы когда-нибудь снова отправиться в тур, сможем ли снова давать концерты? Будет ли это вообще возможно? Никто не знал. Так что нам очень повезло, что мы смогли использовать эти ужасные времена, чтобы отправиться в студию и создать что-то новое. Нам действительно очень повезло, потому что это было похоже не только на студию, но и на лагерь выживания. Мы жили в своём собственном пузыре, а мир снаружи был очень мрачным. Сейчас, в 2023-м году, кажется, что в большинстве случаев с пандемией покончено. По крайней мере, она находится под контролем. Я имею в виду, сказать, что всё кончено, возможно, тоже слишком оптимистично — я не знаю — но мне хочется думать, что всё кончено, или, по крайней мере, всё под контролем. И, возможно, нам придётся жить с этим вирусом, как и со многими другими — когда вы болеете гриппом раз в два года. Возможно, нам придётся жить с этим вирусом. Но теперь мы знаем, как с ним бороться, и медицинский персонал знает, что делать и как с ним справляться».







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