MIKKEY DEE заявил, что играть со SCORPIONS сложнее, чем с MOTÖRHEAD



Mikkey Dee, бывший барабанщик MOTÖRHEAD, ныне играющий на барабанах в SCORPIONS, недавно был приглашён на подкаст "Drum For The Song", который ведёт Dane Campbell, сын бывшего гитариста MOTÖRHEAD Phil Campbell'а.



Dee ответил на вопрос о том, в чём заключается разница между игрой в MOTÖRHEAD и гастролями со SCORPIONS в подходе к сет-листу каждой группы:



«Многие говорят: "Эй, послушай, Mikkey, ты, наверное, спишь с сет-листом [SCORPIONS]". И я могу сказать, это требует гораздо больше физических усилий, чем когда-либо было в MOTÖRHEAD. Потому что, как ты знаешь, если бы я запыхался при игре в MOTÖRHEAD, я мог бы просто накричать на твоего отца или Лемми и сказать: "Подождите, пацаны. Выпейте", и притвориться, что мне нужно настроить рабочий барабан. И Лемми, и Phil'а не так уж и трудно было убедить сделать перерыв. Они бы налили себе и выпили, и мы сказали бы: "Будем здоровы", после чего даже могли бы немного поболтать на сцене. Но со SCORPIONS всё иначе — есть клик-трек, который синхронизируется с экранами на сцене. И я играю по клику, и он должен работать совместно с текстами и материалом на экранах, а также с тем, что происходит на сцене, чего у нас никогда не было в MOTÖRHEAD.



Так что каждое шоу [с участием SCORPIONS] имеет одинаковую продолжительность — до каждой чёртовой секунды или минуты... Klaus [Meine, вокалист SCORPIONS] контролирует всё, о чём говорит. Так что разница бывает в одну или две минуты между сетами на 2,5-часовых выступлениях. Так что здесь высокие требования. Выступление идёт по восходящей и нисходящей, и есть часть в сете после того, как мы делаем акустическое попурри, а затем исполняем "Wind Of Change" — на самом деле я замерзаю на сцене. А потом около 40 минут, 45 минут нон-стоп... Мы играем очень тяжёлые песни и барабанное соло, "Blackout", "Big City Nights". Я имею в виду, что есть отрезок в 45 минут, когда у меня нет возможности даже поменять барабанные палочки. Так что это очень сложно для меня. Но это здорово — это вызов, и мне это нравится. Но чем больше я устаю на сцене, тем лучше я играю.



Обычно мы играли 90 минут с MOTÖRHEAD, и когда мы играли с другими группами, это могло быть 60 или 70 минут. Но MOTÖRHEAD сами контролировали площадку, Phil выходил на улицу и менял гитару или отливал, а Лемми исчезал со сцены, и никто не знал, что он делал. Мы могли распоряжаться всем так, как нам заблагорассудится».



Dee также рассказал о ходе записи нового альбома SCORPIONS, выход которого ориентировочно должен состояться позже в этом году. Диск был частично записан в студии Peppermint Park в Ганновере, Германия, и станет первым релизом немецких легенд хард-рока с 2017 года.



«Большинство песен были написаны Rudolf'ом [Schenker'ом, гитаристом SCORPIONS] и Klaus'ом, а также есть вещи Matthias'а [Jabs, гитара], но сейчас в студии мы довольно сильно всё изменили. Так что я не чувствую, что я на самом деле пишу песни вместе с ними, но я определённо сделал много изменений с ребятами. И все мы четверо играем в студии вживую. Это большая комната, и у нас у всех есть отдельная станция. Клаус спел записал черновой вокал для этих песен, так что он может подпевать и смотреть, о чём на самом деле эта песня. Но настоящая музыка звучит вживую. И я понятия не имею, делали ли SCORPIONS когда-нибудь подобную запись, — может быть, в 70-х годах. Так что это более тяжёлая запись. Это застанет многих врасплох. Это очень ёмкий альбом. Это будет классический материал SCORPIONS, и это будут песни, которые звучат как SCORPIONS в 70-е. Я с нетерпением жду, когда смогу послушать всё на пластинке».













