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*Новая песня SCORPIONS 31
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Scorpions

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27 янв 2022 : 		 Вскрытие от гитариста SCORPIONS

18 янв 2022 : 		 Новое видео SCORPIONS

14 янв 2022 : 		 Новая песня SCORPIONS

10 янв 2022 : 		 SCORPIONS — о новом альбоме: часть III + фрагмент нового клипа

8 янв 2022 : 		 Новый сингл SCORPIONS выйдет зимой

29 дек 2021 : 		 SCORPIONS — о новом альбоме: Часть II

24 дек 2021 : 		 SCORPIONS — о новом альбоме: Часть I

3 дек 2021 : 		 Вокалист SCORPIONS — о новом альбоме

5 ноя 2021 : 		 Новое видео SCORPIONS

4 ноя 2021 : 		 Обложка альбома и новая песня SCORPIONS

26 окт 2021 : 		 Обложка нового сингла SCORPIONS

6 окт 2021 : 		 SCORPIONS и Vanessa Mae

29 сен 2021 : 		 Новый сингл SCORPIONS осенью, альбом — зимой

21 сен 2021 : 		 Видео с выступления SCORPIONS

13 сен 2021 : 		 Экс-барабанщик SCORPIONS обвинил своих бывших коллег в грубости и жадности

5 сен 2021 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1996 года

31 авг 2021 : 		 SCORPIONS получили очередную награду

24 авг 2021 : 		 Обложка альбома SCORPIONS продолжает вызывать споры

23 авг 2021 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1994 года

9 авг 2021 : 		 SCORPIONS репетируют новый трек

8 авг 2021 : 		 Видео с выступления SCORPIONS

26 июл 2021 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1994 года

11 июл 2021 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1994 года

2 июл 2021 : 		 Видео с выступления SCORPIONS

9 июн 2021 : 		 Фрагмент нового материала SCORPIONS

8 июн 2021 : 		 Видео с выступления SCORPIONS
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|||| сегодня

Вскрытие от гитариста SCORPIONS



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Гитарист SCORPIONS Matthias Jabs записал небольшое видео, в котором распаковывает набор фигурок группы, изготовленных известным производителем KnuckleBonz.

MATTHIAS JABS Unboxes SCORPIONS Figures From KnuckleBonz (Video)





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