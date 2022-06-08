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Гитарист SCORPIONS: «Мы наводим мосты нашей музыкой»



Rudolf Schenker в рамках недавней беседы c Headliner Chicago ответил на вопрос о том, почему столь продолжительное время группа остаётся успешной и популярной:



«Я полагаю, что у нас, поскольку мы родом из Германии, совершенно иной взгляд на рок-н-ролл. Мы родились не в Англии или Америке, где рок-н-ролл по-настоящему зародился. Мы учились у наших кумиров, и мы сказали себе: в Германии мы хотим навести мосты нашей музыкой, показать, что из Германии идут не только с танками и войной, а с гитарами, источающими любовь, мир и рок-н-ролл. И я полагаю, что эта сила в этой базовой основе этой мысли сделала группу очень сильной. Мы создавали рок-н-ролл не только для развлечения — конечно, и для развлечения тоже, — но и с глубоким посланием, стоящим за ним. И это очень важный момент, и это причина, по которой мы стараемся создавать правильную атмосферу на протяжении всех прожитых лет, чтобы мы могли жить вместе, и на гастролях нам было бы весело, и мы могли бы общаться по-прежнему все вместе, а не только на сцене. И это, я думаю, очень позитивный момент для SCORPIONS, и это причина, почему мы всё ещё верим в рок».







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