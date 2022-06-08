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*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит INXS 32
*Профессиональное видео с выступления SODOM 29
*Клип EUROPE набрал миллиард 25
*Гитарист METALLICA дал петуха 22
*Старый член вернулся в MEGADETH 21
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Scorpions

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8 июн 2022 : 		 Гитарист SCORPIONS: «Мы наводим мосты нашей музыкой»

18 май 2022 : 		 Видео с текстом от SCORPIONS

8 май 2022 : 		 Вокалист SCORPIONS заявил, что завершение деятельности не обсуждается

16 апр 2022 : 		 Новое видео SCORPIONS

11 апр 2022 : 		 Новое видео SCORPIONS

4 апр 2022 : 		 Новое видео SCORPIONS

28 мар 2022 : 		 Видео с выступления SCORPIONS

12 мар 2022 : 		 Видео с текстом от SCORPIONS

11 мар 2022 : 		 Видео с текстом от SCORPIONS

11 мар 2022 : 		 Видео с текстом от SCORPIONS

10 мар 2022 : 		 Успехи SCORPIONS в чартах

9 мар 2022 : 		 Видео с текстом от SCORPIONS

8 мар 2022 : 		 Видео с текстом от SCORPIONS

7 мар 2022 : 		 Видео с текстом от SCORPIONS

3 мар 2022 : 		 Семплы новых песен SCORPIONS

2 мар 2022 : 		 Видео с текстом от SCORPIONS

25 фев 2022 : 		 Новое видео SCORPIONS

23 фев 2022 : 		 Видео с текстом от SCORPIONS

22 фев 2022 : 		 Вокалист SCORPIONS — о предстоящих выступлениях: «Это будет очень эмоциональный момент»

20 фев 2022 : 		 Гитарист SCORPIONS — о MIKKEY DEE

18 фев 2022 : 		 Новая песня SCORPIONS

11 фев 2022 : 		 Новая песня SCORPIONS

9 фев 2022 : 		 Вокалист SCORPIONS: «Рок жив и здоров»

27 янв 2022 : 		 Вскрытие от гитариста SCORPIONS

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14 янв 2022 : 		 Новая песня SCORPIONS
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Гитарист SCORPIONS: «Мы наводим мосты нашей музыкой»



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Rudolf Schenker в рамках недавней беседы c Headliner Chicago ответил на вопрос о том, почему столь продолжительное время группа остаётся успешной и популярной:

«Я полагаю, что у нас, поскольку мы родом из Германии, совершенно иной взгляд на рок-н-ролл. Мы родились не в Англии или Америке, где рок-н-ролл по-настоящему зародился. Мы учились у наших кумиров, и мы сказали себе: в Германии мы хотим навести мосты нашей музыкой, показать, что из Германии идут не только с танками и войной, а с гитарами, источающими любовь, мир и рок-н-ролл. И я полагаю, что эта сила в этой базовой основе этой мысли сделала группу очень сильной. Мы создавали рок-н-ролл не только для развлечения — конечно, и для развлечения тоже, — но и с глубоким посланием, стоящим за ним. И это очень важный момент, и это причина, по которой мы стараемся создавать правильную атмосферу на протяжении всех прожитых лет, чтобы мы могли жить вместе, и на гастролях нам было бы весело, и мы могли бы общаться по-прежнему все вместе, а не только на сцене. И это, я думаю, очень позитивный момент для SCORPIONS, и это причина, почему мы всё ещё верим в рок».




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8 июн 2022
C
Crane76
весь секрет успеха только в том, что в группе есть Шенкер, правда не тот который гений, но всё же
8 июн 2022
Aiming High
Рудольфу мое почтение...Музыкант с большой буквы!

просмотров: 393

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