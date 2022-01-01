Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*PHILIP ANSELMO: «Винс и Дайм были бы не против!» 38
*Лидер BEHEMOTH: «Я люблю женщин» 24
*Вокалист MOONSPELL: «Я ни о чём не жалею» 19
*Гитарист METALLICA: «"Junior Dad" не хуже "Ride The Lightnin... 16
*Вокалистка ARCH ENEMY: «Да быть веганом в туре — как два пал... 14
*Фронтмен STRYPER: «Я не верю, что гранж убил глэм» 12
*Бывший басист MEGADETH: «Ты понимаешь, кто твои друзья, а кт... 12
*Лидер ANTHRAX обещает агрессивное звучание 11
*DAVID ELLEFSON — о туре с бывшими участниками MEGADETH: «Это... 11
*Новое видео AMON AMARTH 10
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*PHILIP ANSELMO: «Винс и Дайм были бы не против!» 38
*Лидер BEHEMOTH: «Я люблю женщин» 24
*Вокалист MOONSPELL: «Я ни о чём не жалею» 19
*Гитарист METALLICA: «"Junior Dad" не хуже "Ride The Lightnin... 16
*Вокалистка ARCH ENEMY: «Да быть веганом в туре — как два пал... 14
[= ||| все новости группы



*

Scorpions

*



12 авг 2022 : 		 Видео с текстом от SCORPIONS

25 июл 2022 : 		 Вокалист SCORPIONS: «В нашем баке полно топлива»

4 июл 2022 : 		 SCORPIONS в Old Grey Whistle Test

1 июл 2022 : 		 MICHAEL SCHENKER — о юбилее дебютного альбома SCORPIONS: «Мне пришлось учить брата игре на гитаре»

28 июн 2022 : 		 PHIL CAMPBELL присоединился к SCORPIONS

10 июн 2022 : 		 RUDOLF SCHENKER, MATTHIAS JABS, JEFF SCOTT SOTO исполняют SCORPIONS

8 июн 2022 : 		 Гитарист SCORPIONS: «Мы наводим мосты нашей музыкой»

18 май 2022 : 		 Видео с текстом от SCORPIONS

8 май 2022 : 		 Вокалист SCORPIONS заявил, что завершение деятельности не обсуждается

16 апр 2022 : 		 Новое видео SCORPIONS

11 апр 2022 : 		 Новое видео SCORPIONS

4 апр 2022 : 		 Новое видео SCORPIONS

28 мар 2022 : 		 Видео с выступления SCORPIONS

12 мар 2022 : 		 Видео с текстом от SCORPIONS

11 мар 2022 : 		 Видео с текстом от SCORPIONS

11 мар 2022 : 		 Видео с текстом от SCORPIONS

10 мар 2022 : 		 Успехи SCORPIONS в чартах

9 мар 2022 : 		 Видео с текстом от SCORPIONS

8 мар 2022 : 		 Видео с текстом от SCORPIONS

7 мар 2022 : 		 Видео с текстом от SCORPIONS

3 мар 2022 : 		 Семплы новых песен SCORPIONS

2 мар 2022 : 		 Видео с текстом от SCORPIONS

25 фев 2022 : 		 Новое видео SCORPIONS

23 фев 2022 : 		 Видео с текстом от SCORPIONS

22 фев 2022 : 		 Вокалист SCORPIONS — о предстоящих выступлениях: «Это будет очень эмоциональный момент»

20 фев 2022 : 		 Гитарист SCORPIONS — о MIKKEY DEE
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Видео с текстом от SCORPIONS



zoom
SCORPIONS опубликовали официальное видео с текстом на песню "Hammersmith", которая взята британской версии нового альбома "Rock Believer".




Like!+1Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 192

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом