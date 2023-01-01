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Участники SCORPIONS заявили, что любят GRETA VAN FLEET



В новом интервью бразильскому A Rádio Rock гитариста SCORPIONS Matthias'a Jabs'a и вокалиста Klaus'a Meine попросили назвать несколько новых рок-групп, которые они слушают.



Matthias ответил:



«К примеру, группа GRETA VAN FLEET из США довольно крутая. Хотя она очень напоминает LED ZEPPELIN, это очень хорошая группа. А в прошлом году в туре по США у нас была группа на разогреве, состоящая из одних девушек. Они называются THUNDERMOTHER, и они из Швеции. Они тоже очень интересные».



Klaus добавил:



«Мне очень нравится GRETA VAN FLEET. Это одна из молодых, перспективных групп. VOLBEAT — ещё одна замечательная группа. Я не знаю, популярны ли они в Бразилии. В Германии их можно часто услышать на рок-радио. Есть несколько отличных групп из молодого поколения. Я имею в виду, что некоторые из этих групп, например, VOLBEAT, существуют довольно долго. Но здорово видеть, что есть молодое поколение рок-артистов, музыкантов, групп, которые несут знамя и продолжают двигаться вперёд».







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