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Выходят фигурки SCORPIONS



KnuckleBonz, создатели серии Rock Iconz, объявили о выпуске трех фигурок SCORPIONS (по отдельности или комплектом) — в сет вошли статуэтка Rudolf Schenker Rock Iconz, статуэтка Klaus Meine Rock Iconz и статуэтка Matthias Jabs Rock Iconz. Сейчас они в производстве, будут готовы к отправке в этом году и выполнены в масштабе 1/9. Стоимость каждой составляет 155 долларов.







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