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Scorpions

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2 июл 2020 : 		 Выходят фигурки SCORPIONS

28 июн 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления SCORPIONS

26 июн 2020 : 		 Вокалист SCORPIONS: «У нас очень много отличного материала»

21 июн 2020 : 		 35 лет с момента выхода SCORPIONS World Wide Live

21 июн 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления SCORPIONS

14 июн 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления SCORPIONS

7 июн 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления SCORPIONS

25 май 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления SCORPIONS

22 май 2020 : 		 Выступления SCORPIONS в Лас-Вегасе перенесены

18 май 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления SCORPIONS

17 май 2020 : 		 SCORPIONS хотят воссоздать старую атмосферу на предстоящем альбоме

16 май 2020 : 		 Вокалист SCORPIONS о Литтл Ричарде

13 май 2020 : 		 Хит SCORPIONS написан ЦРУ?

30 апр 2020 : 		 Вокалист SCORPIONS о сложностях работы дома

29 апр 2020 : 		 Новая песня SCORPIONS

26 апр 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления SCORPIONS

25 апр 2020 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1979 года

21 апр 2020 : 		 Вокалист SCORPIONS: «У нас уже много песен для нового альбома»

20 апр 2020 : 		 Вокалист SCORPIONS о пандемии

17 апр 2020 : 		 Документальные ролики про Savage Amusement SCORPIONS

12 апр 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления SCORPIONS

6 апр 2020 : 		 SCORPIONS об альбоме "Animal Magnetism"

5 апр 2020 : 		 Вокалист SCORPIONS: «Такое ощущение, будто мы смотрим научно-фантастический фильм 80-х годов»

5 апр 2020 : 		 Редкое видео SCORPIONS 1994 года

4 апр 2020 : 		 Сообщение от SCORPIONS

1 апр 2020 : 		 Концертное видео SCORPIONS
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Выходят фигурки SCORPIONS



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KnuckleBonz, создатели серии Rock Iconz, объявили о выпуске трех фигурок SCORPIONS (по отдельности или комплектом) — в сет вошли статуэтка Rudolf Schenker Rock Iconz, статуэтка Klaus Meine Rock Iconz и статуэтка Matthias Jabs Rock Iconz. Сейчас они в производстве, будут готовы к отправке в этом году и выполнены в масштабе 1/9. Стоимость каждой составляет 155 долларов.

SCORPIONS Collectible Figures From KnuckleBonz Coming Soon



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