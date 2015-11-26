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SCORPIONS готовы к записи «исторического альбома»



SCORPIONS готовы к записи «исторического альбома» c «известным» продюсером — об этом сообщил гитарист группы, Rudolf Schenker, в самом конце прошлого года:



«Почему мы решили записать новый альбом? Всё благодаря появлению в составе Mikkey Dee — скажу так. Когда мы столкнулись с переменами и пытались найти варианты возвращения в дело, мы нашли его. Он идеально вписался в дух команды, плюс ко всему он очень креативный. Всё это означает то, что у нас отличные шансы записать особый и свежий новый материал.



Все сейчас разъехались по домам и отмечают праздники с семьёй до Нового Года. Мы вновь встретимся в Нью-Йорке, и все придут со своими идеями в студию. Мы уже нашли продюсера для записи. Это известный человек, но... Нет, я не буду называть имени, пока нет! Но мы все полны энтузиазма для создания нового, исторического рок-н-ролльного альбома!»











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