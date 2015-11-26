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Scorpions

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31 янв 2019 : 		 SCORPIONS готовы к записи «исторического альбома»

28 ноя 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления SCORPIONS

12 ноя 2018 : 		 SCORPIONS отменили два концерта

10 ноя 2018 : 		 SCORPIONS выпускают виски

11 сен 2018 : 		 Гитарист SCORPIONS: «Мы просто не могли идти дальше с James'ом»

31 авг 2018 : 		 Вокалист SCORPIONS об анонсе ухода: «Мы ошиблись»

28 авг 2018 : 		 Вокалист SCORPIONS не против нового альбома

23 июл 2018 : 		 Фэн-видео с выступления SCORPIONS в Тель-Авиве

19 июл 2018 : 		 PHIL CAMPBELL присоединился к SCORPIONS на сцене в Барселоне

28 май 2018 : 		 Вокалист SCOOTER и другие поздравили вокалиста SCORPIONS с юбилеем

21 окт 2017 : 		 Обложка и трек лист нового релиза SCORPIONS

19 окт 2017 : 		 Новый релиз SCORPIONS выйдет осенью

8 окт 2017 : 		 SCORPIONS отменили тур по США

6 окт 2017 : 		 SCORPIONS отменили визит в муниципалитет Лос-Анджелеса

6 окт 2017 : 		 Гитарист SCORPIONS: «"Eye II Eye" был ошибкой»

4 окт 2017 : 		 SCORPIONS посетят совет Лос-Анджелеса

18 сен 2017 : 		 Видео с первого концерта североамериканского тура SCORPIONS

15 сен 2017 : 		 SCORPIONS записали две новые песни

10 сен 2017 : 		 Песню SCORPIONS поставили по ошибке

15 авг 2017 : 		 Гитарист SCORPIONS о долголетии команды

8 авг 2017 : 		 Гитарист SCORPIONS о решении Трампа построить стену

5 июл 2017 : 		 Гитарист SCORPIONS о разогреве MEGADETH

23 мар 2017 : 		 SCORPIONS объявили даты американского тура с MEGADETH

26 янв 2017 : 		 MIKKEY DEE надеется записать альбом со SCORPIONS

22 дек 2016 : 		 SCORPIONS, METAL BLADE RECORDS, Rainbow Bar & Grill в 'Hall Of Heavy Metal History'

6 дек 2016 : 		 Вокалист SCORPIONS: «Взаимоотношения с Mikkey просто замечательные!»
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SCORPIONS готовы к записи «исторического альбома»



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SCORPIONS готовы к записи «исторического альбома» c «известным» продюсером — об этом сообщил гитарист группы, Rudolf Schenker, в самом конце прошлого года:

«Почему мы решили записать новый альбом? Всё благодаря появлению в составе Mikkey Dee — скажу так. Когда мы столкнулись с переменами и пытались найти варианты возвращения в дело, мы нашли его. Он идеально вписался в дух команды, плюс ко всему он очень креативный. Всё это означает то, что у нас отличные шансы записать особый и свежий новый материал.

Все сейчас разъехались по домам и отмечают праздники с семьёй до Нового Года. Мы вновь встретимся в Нью-Йорке, и все придут со своими идеями в студию. Мы уже нашли продюсера для записи. Это известный человек, но... Нет, я не буду называть имени, пока нет! Но мы все полны энтузиазма для создания нового, исторического рок-н-ролльного альбома!»



SCORPIONS Tap



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КомментарииСкрыть/показать 3 )

RomV


31 янв 2019, 17:59		Главное чтобы не Рубин

Kaval


31 янв 2019, 18:56		Энди Снип?

Rutger


31 янв 2019, 20:29		Если не Снип, то кот


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