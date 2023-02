сегодня



Фронтмен SCORPIONS — о миллиарде просмотров клипа "Wind Of Change": «Это удивительный момент»



Фронтмен SCORPIONS Klaus Meine рассказал Scorpions Brazil о том, что просмотры клипа группы на песню "Wind Of Change" на YouTube недавно превысили миллиард. Первоначально эта баллада была выложена на платформу в ноябре 2009 года.



Meine сказал:



«Это невероятное число. Уму непостижимо, что на YouTube клип на песню "Wind Of Change" набрал миллиард просмотров. Это круто, что спустя столько лет песня не потеряла своего послания, своего смысла, рассказывающего о мире во всём мире. Удивительно, что спустя столько лет песня кажется по-прежнему актуальной. И я считаю, что это удивительный момент — достичь такого числа и стать частью, так сказать, клуба миллиардеров. Это заняло некоторое время, но в итоге это свершившийся факт. И появляется ещё одно поколение, которое подхватит эту песню и послание, и получит надежду на мирное будущее — в наши дни это важно как никогда».







