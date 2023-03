сегодня



12 винилов SCORPIONS



Пятого мая BMG выпустит 12 цветных винилов SCORPIONS:



* "Fly To The Rainbow" (1974): 180g 1LP, pressed on transparent violet vinyl

* "In Trance" (1975): 180g 1LP, pressed on transparent vinyl

* "Virgin Killer" (1976): 180g 1LP, pressed on powder blue vinyl

* "Taken By Force" (1977): 180g 1LP, pressed on white vinyl

* "Tokyo Tapes" (1978): 180g Gatefold 2LP, pressed on yellow vinyl

* "Lovedrive" (1979): 180g 1LP, pressed on transparent red vinyl

* "Animal Magnetism" (1980): 180g 1LP, pressed on red vinyl

* "Blackout" (1982): 180g 1LP, pressed on crystal-clear vinyl

* "Love At First Sting" (1983): 180g 1LP, pressed on silver vinyl

* "World Wide Live" (1985): 180g Gatefold 2LP, pressed on transparent orange vinyl

* "Savage Amusement" (1988): 180g 1LP, pressed on transparent light-blue vinyl

* "Humanity (Hour 1)" (2007): 180g Gatefold 2LP, pressed on gold vinyl







