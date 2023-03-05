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*Новое видео METALLICA 75
*MARTY FRIEDMAN сыграл с MEGADETH 62
*Видео с первого шоу FEAR FACTORY с новым вокалистом 20
*Вокалистка ARCH ENEMY прикинулась русалкой. Дельфина не нашл... 20
*Видео с текстом от AXEL RUDI PELL 18
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Scorpions

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5 мар 2023 : 		 12 винилов SCORPIONS

13 фев 2023 : 		 Фронтмен SCORPIONS — о миллиарде просмотров клипа "Wind Of Change": «Это удивительный момент»

10 фев 2023 : 		 SCORPIONS набрали миллиард

8 фев 2023 : 		 SCORPIONS поскребли в анналах

25 янв 2023 : 		 Вокалист SCORPIONS: «Обидно видеть, что человечество снова и снова совершает одни и те же ошибки»

10 янв 2023 : 		 SCORPIONS поскребли в анналах

22 ноя 2022 : 		 Концертное видео SCORPIONS

11 окт 2022 : 		 Концертное видео SCORPIONS

5 окт 2022 : 		 Видео с текстом от SCORPIONS

14 сен 2022 : 		 Видео с выступления SCORPIONS

7 сен 2022 : 		 Видео с выступления SCORPIONS

28 авг 2022 : 		 Гитарист SCORPIONS: «MIKKEY DEE — отличный барабанщик»

25 авг 2022 : 		 SCORPIONS открыли тур

20 авг 2022 : 		 Гитарист SCORPIONS считает, что группа сейчас так же успешна, как и в 1980-е

19 авг 2022 : 		 Гитарист SCORPIONS с радостью вернулся на сцену

17 авг 2022 : 		 Новое видео SCORPIONS

12 авг 2022 : 		 Видео с текстом от SCORPIONS

25 июл 2022 : 		 Вокалист SCORPIONS: «В нашем баке полно топлива»

4 июл 2022 : 		 SCORPIONS в Old Grey Whistle Test

1 июл 2022 : 		 MICHAEL SCHENKER — о юбилее дебютного альбома SCORPIONS: «Мне пришлось учить брата игре на гитаре»

28 июн 2022 : 		 PHIL CAMPBELL присоединился к SCORPIONS

10 июн 2022 : 		 RUDOLF SCHENKER, MATTHIAS JABS, JEFF SCOTT SOTO исполняют SCORPIONS

8 июн 2022 : 		 Гитарист SCORPIONS: «Мы наводим мосты нашей музыкой»

18 май 2022 : 		 Видео с текстом от SCORPIONS

8 май 2022 : 		 Вокалист SCORPIONS заявил, что завершение деятельности не обсуждается

16 апр 2022 : 		 Новое видео SCORPIONS
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12 винилов SCORPIONS



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Пятого мая BMG выпустит 12 цветных винилов SCORPIONS:

* "Fly To The Rainbow" (1974): 180g 1LP, pressed on transparent violet vinyl
* "In Trance" (1975): 180g 1LP, pressed on transparent vinyl
* "Virgin Killer" (1976): 180g 1LP, pressed on powder blue vinyl
* "Taken By Force" (1977): 180g 1LP, pressed on white vinyl
* "Tokyo Tapes" (1978): 180g Gatefold 2LP, pressed on yellow vinyl
* "Lovedrive" (1979): 180g 1LP, pressed on transparent red vinyl
* "Animal Magnetism" (1980): 180g 1LP, pressed on red vinyl
* "Blackout" (1982): 180g 1LP, pressed on crystal-clear vinyl
* "Love At First Sting" (1983): 180g 1LP, pressed on silver vinyl
* "World Wide Live" (1985): 180g Gatefold 2LP, pressed on transparent orange vinyl
* "Savage Amusement" (1988): 180g 1LP, pressed on transparent light-blue vinyl
* "Humanity (Hour 1)" (2007): 180g Gatefold 2LP, pressed on gold vinyl




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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5 мар 2023
E
Evil3062
посмотрим на какачество а то последняя партия с CD в нагрузку была ну так скажем спорная по массе

просмотров: 543

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