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Вокалист SCORPIONS — о предстоящих выступлениях: «Это будет очень эмоциональный момент»



Вокалист SCORPIONS Klaus Meine рассказал AXS TV о "Sin City Nights" —предстоящей концертной программе своей группы в Лас-Вегасе. Выступления, которые первоначально должны были состояться в июле 2020 года, а затем были перенесены на май 2021 года, теперь пройдут в марте-апреле 2022 года в Zappos Theater на Planet Hollywood Resort & Casino.



Klaus сказал:



«Мы отправляемся в Вегас на девять шоу, начиная с 26 марта и до середины апреля. И мы с нетерпением ждём этого. Это новое шоу, новая постановка, и это здорово, для разнообразия, что нам не нужно путешествовать каждый день, просыпаясь каждое утро в разных городах, разных местах, разных странах и континентах. Так что мы останемся там довольно долго. Это здорово не только для группы, но и для съёмочной команды».



На вопрос о том, не тяжело ли для организма возвращаться в тур после 50 лет гастролей, Klaus ответил:



«Это не тяжело для организма после 50 лет; это тяжелее для организма после двухлетнего перерыва. У нас никогда не было такого долгого перерыва, и мы знаем, что это довольно сложная задача — вернуться на тот же уровень, чтобы давать концерты как раньше. Прошло уже два года с тех пор, как мы вернёмся к гастролям, и над этим нужно работать, чтобы вернуть своё тело на тот же уровень. Особенно мне, как вокалисту, нужно подготовить эти маленькие трубы к року-н-роллу, и это невозможно сделать за один день. Необходимо подготовить себя. И это касается всей группы.



Мы провели первые репетиции здесь, в студии, играя новый сет, включив новые песни в сет-лист, и у нас будет ещё несколько репетиционных дней в Peppermint Park [студии в Ганновере, Германия], прежде чем мы отправимся в США. Но вы тоже должны подготовиться. Всё будет по-другому. Наконец собраться вместе, насладиться совместным концертом после пандемии для всех нас — не только для группы, но и для зрителей, для наших поклонников — это будет очень эмоциональный момент. Всё будет по-другому. Я думаю, будет много эмоций».



Ранее SCORPIONS уже выступали в Лас-Вегасе в мае 2016 года с мини-программой, состоявшей из пяти концертов, в The Joint в Hard Rock Hotel & Casino.













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