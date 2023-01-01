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*Участники CHILDREN OF BODOM: «Алекси превратился в того, ког... 46
*Новое видео THERION 31
*Фронтмен KREATOR: «Я всё ещё пытаюсь написать лучшую песню и... 30
*Гитарист METALLICA: «Обычные слушатели не запоминают отлично... 28
*Фигурки PANTERA выйдут весной 23
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Scorpions

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SCORPIONS собираются сыграть "Crossfire"



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Вокалист SCORPIONS Klaus Meine в интервью KTNV Channel 13 пообещал сыграть "Crossfire" на концертах в Вегасе:

«На альбоме "Love At First Sting" есть песня, которая называется "Crossfire", и это практически политический текст: мы растём, мы живём в центре перекрёстного огня между Востоком и Западом, как мы росли здесь, в Германии. В Западной Германии, так сказать, в разделённой стране с Берлинской стеной. Так что мы никогда не играли эту композицию вживую, потому что она довольно сложная, это вызов, но в то же время мы в восторге от неё и не можем дождаться, когда у нас всё получится. Я знаю, что фанаты говорили: "Не может быть. Я не ожидал услышать её вживую"».

Серия концертов Scorpions - Love At First Sting Las Vegas стартует 11 апреля. Ожидается, что в её рамках классический альбом группы, отмечающий в следующем году сорокалетний юбилей, будет исполнен полностью. Помимо "Crossfire", SCORPIONS никогда не исполняли живьём композицию "As Soon As The Good Times Roll", а "The Same Thrill" - лишь несколько раз и только в год выхода.

SCORPIONS Talk Upcoming Love At First Sting 40th Anniversary Las Vegas Residency;




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