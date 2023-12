сегодня



SCORPIONS собираются сыграть "Crossfire"



Вокалист SCORPIONS Klaus Meine в интервью KTNV Channel 13 пообещал сыграть "Crossfire" на концертах в Вегасе:



«На альбоме "Love At First Sting" есть песня, которая называется "Crossfire", и это практически политический текст: мы растём, мы живём в центре перекрёстного огня между Востоком и Западом, как мы росли здесь, в Германии. В Западной Германии, так сказать, в разделённой стране с Берлинской стеной. Так что мы никогда не играли эту композицию вживую, потому что она довольно сложная, это вызов, но в то же время мы в восторге от неё и не можем дождаться, когда у нас всё получится. Я знаю, что фанаты говорили: "Не может быть. Я не ожидал услышать её вживую"».



Серия концертов Scorpions - Love At First Sting Las Vegas стартует 11 апреля. Ожидается, что в её рамках классический альбом группы, отмечающий в следующем году сорокалетний юбилей, будет исполнен полностью. Помимо "Crossfire", SCORPIONS никогда не исполняли живьём композицию "As Soon As The Good Times Roll", а "The Same Thrill" - лишь несколько раз и только в год выхода.







