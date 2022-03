28 мар 2022



Видео с выступления SCORPIONS



Видео с выступления SCORPIONS, которое состоялось в Лас-Вегасе 26 марта в Zappos Theater at Planet Hollywood Resort & Casino, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



01. Gas In The Tank (live premiere)



02. Make It Real



03. The Zoo



04. Coast To Coast



05. Seventh Sun (live premiere)



06. Peacemaker (live premiere)



07. Bad Boys Running Wild



08. Delicate Dance



09. When You Know (Where You Come From) (live premiere, acoustic version)



10. Send Me An Angel (acoustic version)



11. Wind Of Change



12. Tease Me Please Me



13. Rock Believer



14. Big City Nights



15. Drum Solo



16. Blackout



17. No One Like You



18. Rock You Like A Hurricane



























































































