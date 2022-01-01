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*Вокалисты DISTURBED и AVENGED SEVENFOLD — против «не говори ... 14
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*Новое видео CREMATORY 12
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Scorpions

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|||| 28 мар 2022

Видео с выступления SCORPIONS



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Видео с выступления SCORPIONS, которое состоялось в Лас-Вегасе 26 марта в Zappos Theater at Planet Hollywood Resort & Casino, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

01. Gas In The Tank (live premiere)

02. Make It Real

03. The Zoo

04. Coast To Coast

05. Seventh Sun (live premiere)

06. Peacemaker (live premiere)

07. Bad Boys Running Wild

08. Delicate Dance

09. When You Know (Where You Come From) (live premiere, acoustic version)

10. Send Me An Angel (acoustic version)

11. Wind Of Change

12. Tease Me Please Me

13. Rock Believer

14. Big City Nights

15. Drum Solo

16. Blackout

17. No One Like You

18. Rock You Like A Hurricane

Watch: SCORPIONS Kick Off












































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КомментарииСкрыть/показать 2 )
28 мар 2022, 21:44
Winds of Change просто офигительно исполнили!Перед мэтрами снимаю шляпу.Пожелаю им прежде всего здоровья и дальнейших творческих упехов.
28 мар 2022, 22:17
Свет хороший!!!
Такой бы лет 40 назад :-)


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