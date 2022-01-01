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*Новое видео MEGADETH 31
*Новое видео OZZY OSBOURNE 30
*IRON MAIDEN покроют расходы на лечение PAUL'а DI'ANNO 22
*Гитарист KORN — об альбоме "Untouchables" 15
*Гитарист METALLICA рассказал о том, что Курт Кобейн отказалс... 12
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Scorpions

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28 июн 2022 : 		 PHIL CAMPBELL присоединился к SCORPIONS

10 июн 2022 : 		 RUDOLF SCHENKER, MATTHIAS JABS, JEFF SCOTT SOTO исполняют SCORPIONS

8 июн 2022 : 		 Гитарист SCORPIONS: «Мы наводим мосты нашей музыкой»

18 май 2022 : 		 Видео с текстом от SCORPIONS

8 май 2022 : 		 Вокалист SCORPIONS заявил, что завершение деятельности не обсуждается

16 апр 2022 : 		 Новое видео SCORPIONS

11 апр 2022 : 		 Новое видео SCORPIONS

4 апр 2022 : 		 Новое видео SCORPIONS

28 мар 2022 : 		 Видео с выступления SCORPIONS

12 мар 2022 : 		 Видео с текстом от SCORPIONS

11 мар 2022 : 		 Видео с текстом от SCORPIONS

11 мар 2022 : 		 Видео с текстом от SCORPIONS

10 мар 2022 : 		 Успехи SCORPIONS в чартах

9 мар 2022 : 		 Видео с текстом от SCORPIONS

8 мар 2022 : 		 Видео с текстом от SCORPIONS

7 мар 2022 : 		 Видео с текстом от SCORPIONS

3 мар 2022 : 		 Семплы новых песен SCORPIONS

2 мар 2022 : 		 Видео с текстом от SCORPIONS

25 фев 2022 : 		 Новое видео SCORPIONS

23 фев 2022 : 		 Видео с текстом от SCORPIONS

22 фев 2022 : 		 Вокалист SCORPIONS — о предстоящих выступлениях: «Это будет очень эмоциональный момент»

20 фев 2022 : 		 Гитарист SCORPIONS — о MIKKEY DEE

18 фев 2022 : 		 Новая песня SCORPIONS

11 фев 2022 : 		 Новая песня SCORPIONS

9 фев 2022 : 		 Вокалист SCORPIONS: «Рок жив и здоров»

27 янв 2022 : 		 Вскрытие от гитариста SCORPIONS
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|||| 28 июн 2022

PHIL CAMPBELL присоединился к SCORPIONS



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PHIL CAMPBELL присоединился к SCORPIONS в рамках выступления на фестивале Hellfest и исполнил "Rock You Like A Hurricane" — видео доступно ниже.

MOTГ–RHEAD Guitarist PHIL CAMPBELL Joins MIKKEY DEE And SCORPIONS For "Rock You Like A Hurricane" At Hellfest 2022 (Video)




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