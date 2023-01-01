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*Барабанщик METALLICA: «Эту пластинку мы сделали без каких-ли... 47
*Барабанщик METALLICA демонстрирует свою технику 33
*Фронтмен METALLICA: «Мы чувствуем, что создали потрясающий а... 30
*Клавишник FAITH NO MORE возвращается с новым альбомом! 21
*Гитарист METALLICA: «Вся сила в медитации! И я верю, что все... 15
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Scorpions

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28 апр 2023 : 		 Видео полного выступления SCORPIONS

18 апр 2023 : 		 Участники SCORPIONS заявили, что любят GRETA VAN FLEET

6 апр 2023 : 		 MIKKEY DEE втайне репетировал со SCORPIONS, когда в группе был JAMES KOTTAK

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9 мар 2023 : 		 SCORPIONS поскребли в анналах

5 мар 2023 : 		 12 винилов SCORPIONS

13 фев 2023 : 		 Фронтмен SCORPIONS — о миллиарде просмотров клипа "Wind Of Change": «Это удивительный момент»

10 фев 2023 : 		 SCORPIONS набрали миллиард

8 фев 2023 : 		 SCORPIONS поскребли в анналах

25 янв 2023 : 		 Вокалист SCORPIONS: «Обидно видеть, что человечество снова и снова совершает одни и те же ошибки»

10 янв 2023 : 		 SCORPIONS поскребли в анналах

22 ноя 2022 : 		 Концертное видео SCORPIONS

11 окт 2022 : 		 Концертное видео SCORPIONS

5 окт 2022 : 		 Видео с текстом от SCORPIONS

14 сен 2022 : 		 Видео с выступления SCORPIONS

7 сен 2022 : 		 Видео с выступления SCORPIONS

28 авг 2022 : 		 Гитарист SCORPIONS: «MIKKEY DEE — отличный барабанщик»

25 авг 2022 : 		 SCORPIONS открыли тур

20 авг 2022 : 		 Гитарист SCORPIONS считает, что группа сейчас так же успешна, как и в 1980-е

19 авг 2022 : 		 Гитарист SCORPIONS с радостью вернулся на сцену

17 авг 2022 : 		 Новое видео SCORPIONS

12 авг 2022 : 		 Видео с текстом от SCORPIONS

25 июл 2022 : 		 Вокалист SCORPIONS: «В нашем баке полно топлива»

4 июл 2022 : 		 SCORPIONS в Old Grey Whistle Test

1 июл 2022 : 		 MICHAEL SCHENKER — о юбилее дебютного альбома SCORPIONS: «Мне пришлось учить брата игре на гитаре»

28 июн 2022 : 		 PHIL CAMPBELL присоединился к SCORPIONS
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Видео полного выступления SCORPIONS



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Видео полного выступления SCORPIONS, состоявшегося в рамках фестиваля Monsters Of Rock 2023, доступно для просмотра ниже.

Трек-лист:

"Gas In The Tank"
"Make It Real"
"The Zoo"
"Coast To Coast"
"Seventh Sun"
"Peacemaker"
"Bad Boys Running Wild"
"Delicate Dance"
"Send Me An Angel"
"Wind of Change"
"Tease Me, Please Me"
"Rock Believer"
"Blackout"
"Big City Nights"

Encore:
"Still Loving You"
"Rock You Like A Hurricane"

SCORPIONS - Fan-Filmed Video Of Entire Monsters Of Rock 2023 Show In SГЈo Paulo, Brazil Streaming




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