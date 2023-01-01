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Видео полного выступления SCORPIONS



Видео полного выступления SCORPIONS, состоявшегося в рамках фестиваля Monsters Of Rock 2023, доступно для просмотра ниже.



Трек-лист:



"Gas In The Tank"

"Make It Real"

"The Zoo"

"Coast To Coast"

"Seventh Sun"

"Peacemaker"

"Bad Boys Running Wild"

"Delicate Dance"

"Send Me An Angel"

"Wind of Change"

"Tease Me, Please Me"

"Rock Believer"

"Blackout"

"Big City Nights"



Encore:

"Still Loving You"

"Rock You Like A Hurricane"







+2 -0



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