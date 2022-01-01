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*SHARON OSBOURNE: «BRUCE DICKINSON — долбаный ушлёпок!» 27
*JOE LYNN TURNER критикует KISS за использование фонограммы 19
*MOONSPELL отменили британский тур 14
*Новое видео STRATOVARIUS 10
*Лидер FEAR FACTORY: «Мы теперь можем играть всё!» 9
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Scorpions

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Концертное видео SCORPIONS



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"Loving You Sunday Morning", концертное видео группы SCORPIONS, доступно для просмотра ниже. Съёмки проходили в рамках выступления на Wacken Open Air 2012.

SCORPIONS Share "Loving You Sunday Morning" Performance From Wacken Open Air 2012




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