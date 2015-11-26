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Вокалист SCORPIONS : «У нас очень много отличного материала»



Вокалист SCORPIONS Klaus Meine недавно поговорил с радиостанцией 95.5 KLOS о новом альбоме, который предварительно запланирован к выпуску на 2021 год:



«У нас столько прекрасного материала и, конечно же, очень много рок- и хэви-тем. Ну и, конечно же, несколько баллад. Мы очень довольны. Я скажу вам, что это как благословение в сложные времена, которые мы все с вами переживаем, — нам выпал шанс побыть дома, иметь возможность отправиться в студию, работать над новым материалом и с головой окунуться в творчество. Это просто прекрасно».



На вопрос о планах относительно турне в пост-пандемическом мире Klaus ответил:



«Когда мы приняли решение сочинять альбом, мы были очень этим довольны. Но это также означало, что как только выйдет альбом с новыми песнями, и при этом тут не будет ничего из наших закромов, — только новый материал — мы все очень рады это выпустить. И, конечно же, мы вновь хотим поехать в турне. Не только отыграть ранее перенесённые концерты в Вегасе в следующем году, но и дать полноценный тур по США — мы хотим представить новое шоу, совершенно новую сцену и, надеюсь, много нового материала. Мы полны оптимизма на этот счёт.



Что нам готовит будущее — никто не знает. Сейчас мы в этом ужасном локдауне, и каждый следующий день смотришь новости и создаётся ощущение, что по крайней мере у нас, в Германии, в Нижней Саксонии, на нашей земле, похоже, что всё уже под контролем и нормально. Не здорово, нет. Но с каждым новым днём ты узнаешь, что вирус вновь проявляется то там, то тут, например, на каких-то мясокомбинатах и т. п., и это пугает. И мы понятия не имеем, куда всё зайдет. И никто в мире этого не знает. Хорошее в этом то, что, несмотря на довольно безумный способ, мы все объединились, потому что все столкнулись с одинаковыми проблемами в эти сложные времена. И это хороший способ для того, чтобы задуматься о том, что мы все живём на одной планете, и нам лучше работать вместе, мы действительно должны держаться вместе, чтобы пережить это ужасное время. И будем надеяться, что уже совсем скоро настанут лучшие времена!»













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