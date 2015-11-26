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Шоу SCORPIONS в Лас-Вегасе пройдут в 2022 году



SCORPIONS объявили даты новых концертов в Лас-Вегасе, которые изначально были намечены на июль 2020 года, потом были перенесены на май 2021-го, и теперь состоятся в марте/апреле 2022 года в Zappos Theater at Planet Hollywood Resort & Casino. Концерты состоятся при поддержке QUEENSRŸCHE.



Даты выступлений:



March26



March 30



April 1



April 3



April 7



April 9



April 12



April 14



April 16







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