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*Цветные винилы от METALLICA 30
*HYPOCRISY о "The Final Chapter" 23
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*Почему Dave так любит песню SLAYER "Ghosts Of War" 14
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Scorpions

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|||| 12 окт 2023

Вокалист SCORPIONS о планах на будущее: «Мы будем продолжать»



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В новом интервью для Monsters, Madness And Magic вокалист SCORPIONS Klaus Meine рассказал о планах группы на ближайшие месяцы и годы:

«Мы всё ещё продолжаем турне "Rock Believer". Мы ездим по всему миру. И хотя сейчас у нас небольшой перерыв, в следующем году мы продолжим, возобновим его. И, возможно, мы вернёмся в Соединенные Штаты и многие другие места, где мы ещё не были в этом туре, и будем продолжать. И кто знает, может быть, в какой-то момент мы снова вернёмся в студию. Мы никогда не говорим об этом. Сейчас мы продолжаем турне "Rock Believer" и получаем от этого огромное удовольствие.

В мире очень много верящих в рок. Если подумать, столько людей за все эти годы говорили, что рок мёртв из-за гранжа, хип-хопа, рэпа, чего бы то ни было. Но нет, он совсем не умер. Есть миллионы людей, верящих в рок, и мы ждём не дождёмся, когда увидим их в 2024 и в 2025 годах, потому что SCORPIONS исполнится 60 лет. Это нечто совершенно особенное. Так что в следующем году мы в будем в туре, и мы организуем всё это прямо сейчас. Не можем дождаться, когда снова увидим верящих в рок.

Новый альбом "Rock Believer" ещё не потерял своей новизны, и мы не можем дождаться, когда выйдем на сцену. И, возможно, мы изменим пару песен в шоу. Посмотрим. Пока рано об этом говорить. И мы с нетерпением ждём следующего года. А что касается 25-го, то нам исполнится 60 лет. Трудно поверить. Есть ребята, следующее поколение перед нами, например, THE ROLLING STONES, и удивительно видеть, что они делают. Пару дней назад я услышал их новые песни, и они круто зажигают. Очень круто».




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12 окт 2023
L
LU---
Да и продолжайте!!!
Во всяком случае Вы не кажетесь смешными и люди приходят на шоу.
Like!1

просмотров: 344

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