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Концертное видео SCORPIONS 1977 года



SCORPIONS вновь поскребли в анналах и опубликовали видео исполнения композиции “Speedy’s Coming” с выступления в Kaléidospop, состоявшегося седьмого мая 1977 года.







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