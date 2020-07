сегодня



SCORPIONS переназначили даты в Лас-Вегасе



SCORPIONS объявили о новых датах выступлений в Лас-Вегасе в рамках "Sin City Nights", которые пройдут в Zappos Theater, Planet Hollywood Resort & Casino при поддержке QUEENSRŸCHE:



May 8



May 12



May 15



May 18



May 20



May 22



May 26



May 28



May 30













