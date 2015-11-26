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SCORPIONS завершили первый этап работ



По сообщению ударника SCORPIONS Mikkey Dee, группа завершила первый этап студийной работы над новым материалом. Второй этап намечен к старту в октябре.





First leg done in the studio. Second starts in October. pic.twitter.com/7X7RLxn55o — Mikkey Dee (@themikkeydee) August 26, 2020





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