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*Хит EVANESCENCE вернулся в чарты 19
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Scorpions

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Гитарист SCORPIONS: «MIKKEY DEE — отличный барабанщик»



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В новом интервью журналу Goldmine гитарист SCORPIONS Matthias Jabs рассказал о том, каково ему и его коллегам по группе было работать с барабанщиком Mikkey Dee, наиболее известным по работе с MOTÖRHEAD и KING DIAMOND, над их последним альбомом "Rock Believer" после ухода James'a Kottak'a в 2016 году:

«С James'ом мы обычно записывались современным способом. Он играл последним, потому что все аранжировки и записи мы делали под запрограммированные барабаны, под запрограммированный барабанный трек. Так работали шведы [продюсеры Mikael Nord Andersson и Martin Hansen]. Знаете, это экономит время и деньги. Это один из тех вариантов, когда прилетает барабанщик, он знает всю аранжировку, потому что он мог её отрепетировать и подготовиться, и альбом делается за два дня. Это такой способ мышления. С Mikkey мы делали всё наоборот — играли вживую с барабанщиком, старым добрым способом, который привносит то, что есть у барабанщика в плане идей аранжировок. Но, во-первых, Mikkey — отличный барабанщик, к тому же он очень позитивный человек, и у него много энергии, и это вы сможете услышать на альбоме. Но это также означает, что вы можете играть с ним по шесть-восемь часов, и он не устаёт. Он один из тех людей, которые обладают мощной энергетикой. Конечно, мы знаем его по MOTÖRHEAD, но он достаточно смышлён и музыкален, чтобы понимать, что нужно делать, а что нет, когда он играет со SCORPIONS. Мы вместе уже с 2016 года, отыграли бесчисленное количество концертов, и он великолепен; он отлично вписался в коллектив. У нас прекрасные взаимоотношение, а ещё он очень веселый парень».




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28 авг 2022
o
olly71
Да потому что он самый техничный барабанщик который был у вас за 50 лет . Он идеи Даймонда играл на раз и без косяков а у него музыка значительно техничнее чем ваша. Микки на концерте Скорпов со своей техникой может одной рукой играть свои партии а другой играть в тетрис и никто не услышит лажи.
Like!5
28 авг 2022
S
SS-ULTRA
Был уверен, что ударные всегда записывают в первую очередь.
Like!1
28 авг 2022
Klawd Air
SS-ULTRA, точно. Тоже думал, что барабаны с басом в первую очередь идут в качестве основы, на которую всë остальное нанизывается.:)
28 авг 2022
father
SS-ULTRA, лет 15 назад ещё так и было, сейчас уже совсем не обязательно.
28 авг 2022
Klawd Air
Микки крут, это точно. На концертах простые партии старых песен в его исполнении звучат в разы лучше, чем у того же Коттака, хотя он не был плох. Просто у Микки чувство ритма и умение его держать отличнейшие. При этом он даже немного улучшает партии: то тут, то там сыграет как-нибудь поинтереснее. Я уже писал это под какой-то из новостей, но на "Coast to Coast" очень хорошо слышно, насколько хорош грув у Микки. Трек, прям, значительно вкуснее звучит. Да и на крайнем альбоме его работа очень и очень бодрая. Много энергии привносит своей игрой. Очень рад, что он в Scorpions. Заработает нормально.:)

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