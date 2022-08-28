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Гитарист SCORPIONS: «MIKKEY DEE — отличный барабанщик»



В новом интервью журналу Goldmine гитарист SCORPIONS Matthias Jabs рассказал о том, каково ему и его коллегам по группе было работать с барабанщиком Mikkey Dee, наиболее известным по работе с MOTÖRHEAD и KING DIAMOND, над их последним альбомом "Rock Believer" после ухода James'a Kottak'a в 2016 году:



«С James'ом мы обычно записывались современным способом. Он играл последним, потому что все аранжировки и записи мы делали под запрограммированные барабаны, под запрограммированный барабанный трек. Так работали шведы [продюсеры Mikael Nord Andersson и Martin Hansen]. Знаете, это экономит время и деньги. Это один из тех вариантов, когда прилетает барабанщик, он знает всю аранжировку, потому что он мог её отрепетировать и подготовиться, и альбом делается за два дня. Это такой способ мышления. С Mikkey мы делали всё наоборот — играли вживую с барабанщиком, старым добрым способом, который привносит то, что есть у барабанщика в плане идей аранжировок. Но, во-первых, Mikkey — отличный барабанщик, к тому же он очень позитивный человек, и у него много энергии, и это вы сможете услышать на альбоме. Но это также означает, что вы можете играть с ним по шесть-восемь часов, и он не устаёт. Он один из тех людей, которые обладают мощной энергетикой. Конечно, мы знаем его по MOTÖRHEAD, но он достаточно смышлён и музыкален, чтобы понимать, что нужно делать, а что нет, когда он играет со SCORPIONS. Мы вместе уже с 2016 года, отыграли бесчисленное количество концертов, и он великолепен; он отлично вписался в коллектив. У нас прекрасные взаимоотношение, а ещё он очень веселый парень».







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