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Scorpions

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SCORPIONS неинтересно давать драйв-ин-концерты: «На них нет атмосферы»



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В недавнем интервью "Pollstar Live! Digital Session" гитарист Matthias Jabs исключил возможность для SCORPIONS играть на концертах в формате «драйв-ин» в будущем:

«SCORPIONS не [заинтересованы давать такие концерты] — как вы это называете? Автомобильное шоу, концерт в кинотеатре. Я считаю, что на них нет нужной атмосферы,как для зрителей, так и в особенности для групп. Нужно иметь возможность общаться со зрителями, и это то же самое, когда ты даёшь концерт, например, в какой-нибудь студии без зрителей. Люди могут это посмотреть, но для артиста, особенно для такой группы, как SCORPIONS, которая любит общаться со зрителями, это не то. Что вы будете делать? Может быть, вы сможете удержать нужный уровень энергетики для первых двух, трёх песен, но что вы будете делать через час? Не для кого играть, не с кем поговорить и не с кем вместе спеть, и я не считаю, что это правильно. Я думаю, что это не совсем подходящий вариант для нас».

По словам Jabs'а, у SCORPIONS нет планов выступать вживую, по крайней мере, до весны следующего года:

«Мы предполагаем, что по плану А мы могли бы отыграть концертную программу в Лас-Вегасе, которая была запланирована на июль этого года, в следующем году в мае. Но кто знает, случится ли это. Так что у нас нет плана Б. Скажем так, потребуется ещё больше времени, чтобы найти вакцину, потому что это, по сути, ключ к возвращению к нормальной жизни и к тому, чтобы бизнес в сфере развлечений запустился заново. И это единственный способ. Потому что тем, кто хочет пойти на шоу... Я видел на днях фотографии, где у музыкантов пузырь на голове, как и у зрителей, их там несколько человек. Я имею в виду, что это чушь. Мы не хотим этим заниматься. Так что мы лучше подождём и начнём всё заново».

Doro Pesch отыграла свои первые два концерта в Германии в июне, соблюдая при этом правила социального дистанцирования в стране в условиях пандемии коронавируса.

Недавно генеральный директор Live Nation Михаэль Рапино сообщил инвесторам на квартальных слушаниях о том, что компания будет экспериментировать с драйв-ин-шоу этим летом.

Первый концерт Live Nation состоялся в мае в Дании, на нём присутствовали 600 автомобилей.

Датская газета Jyllands-Posten заявила, что аудитория с уважением отнеслась к правилам дистанцирования, и на мероприятии не было никаких заметных инцидентов.

SCORPIONS Aren








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КомментарииСкрыть/показать 1 )

inflikted


17 авг 2020, 18:17		Атмосфера прощального тура - наше всё!


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