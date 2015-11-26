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Scorpions

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SCORPIONS занимаются сведением нового альбома



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SCORPIONS занимаются сведением своего нового альбома в легендарной Hansa Studios в Берлине, Германия, со звукоинженером Михаэлем Ильбертом, который получил несколько номинаций на премию «Грэмми» за свою работу с продюсером Максом Мартином над альбомами Тейлор Свифт и Кэти Перри.

Вокалист Klaus Meine, который 25 мая отметил свой 73-й день рождения, сообщил о ходе работы над новым альбомом SCORPIONS в видеообращении, опубликованном в социальных сетях группы:

«Привет, это Klaus Meine. Это была тяжёлая поездка для всех. Какой сумасшедший год. Но я не хочу жаловаться. Пандемия дала нам много дополнительного времени, чтобы написать новые песни и подготовить новый альбом. Сейчас мы находимся на стадии микширования, и нам не терпится выпустить альбом, чтобы вы его услышали.

Я хотел бы сказать вам спасибо от всей души. Спасибо за все эти замечательные поздравления с днём рождения. Я скажу вам, это очень трогательно — чувствовать себя так близко ко всем вам, почти в каждом уголке мира. Огромное спасибо за всю вашу любовь и поддержку за все эти годы. Это был долгий путь.

Из-за пандемии концертная программа в Лас-Вегасе, к сожалению, снова отложена, и мы абсолютно ничего не можем с этим поделать. Но есть и хорошая новость: Лас-Вегас всё ещё в силе, и мы будем зажигать в Городе Грехов в марте следующего года. Так что мы с нетерпением ждём встречи со всеми вами в 2022 году где-нибудь в будущем, и я уверен, что это будет очень эмоционально. А до тех пор берегите себя, будьте здоровы и готовьтесь к укусам. Мы любим вас».

SCORPIONS Are Still Mixing Their New Studio Album:



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