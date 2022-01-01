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Вокалист SCORPIONS заявил, что завершение деятельности не обсуждается



Во время нового интервью с Хорхе Боташем из португальского "Metal Global" вокалист SCORPIONS Klaus Meine заверил поклонников, что больше нет разговоров об уходе на покой, как это было в 2010 году, когда предполагалось, что это будет последний альбом и прощальный тур, который так и не состоялся:



«Нет, мы вычеркнули это выражение [уход на покой] из своего лексикона. Его там нет. Мы не думаем об этом, не говорим об этом и принимаем всё, что происходит.

Кто бы мог подумать, что через два года после начала пандемии она не исчезла. К сожалению, это был очень долгий двухгодичный перерыв... Мы дали последнее шоу перед началом [нашей концертной программы] в Лас-Вегасе 5 марта 2020 года в Сингапуре — это было последнее шоу. Так что это пугает. У нас никогда не было такого долгого перерыва. И вдруг ты снова оказываешься перед публикой, перед фанатами. Но потом понимаешь, что это круто, и это всё ещё очень здорово после всех этих лет.



Мы просто становимся старше, мы занимаемся своим делом и надеемся, что нашим поклонникам это нравится так же, как и нам. Но кто бы мог подумать, что мы всё ещё на сцене, после того, как отпраздновали 50 лет своей деятельности, — наш первый альбом вышел в 1972 году, а теперь похоже, что "Rock Believer" стал хитом среди поклонников и получил множество положительных отзывов со всего мира. Кто бы мог подумать, что такое случится после стольких лет? И это замечательно.

Но мы знаем, что дорога впереди намного короче, чем та, что позади. И мы не принимаем успех как должное. Мы усердно работаем, потому что нам всё ещё нравится это занятие, мы всё ещё получаем от этого удовольствие. И я думаю, каждый артист понимает, о чём я говорю, потому что для того, чтобы выйти на сцену, отыграть отличное шоу для фанатов и не подвести их, нужно много готовиться, нужно много работать. А когда ты певец, то стараешься, чтобы твоё горло было в хорошем состоянии.



Всякое бывает. И мы не знаем, что принесёт будущее. Взгляните на соседний угол, и вы никогда не знаете, что там происходит. Но сейчас жизнь хороша. У нас вышел отличный новый альбом. И мы очень рады. Мы наслаждаемся моментом».







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