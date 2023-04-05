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*GUNS N' ROSES, IRON MAIDEN, AC/DC, OZZY OSBOURNE, METALL... 21
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Scorpions

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JAMES KOTTAK был удивлён, когда его уволили из SCORPIONS



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В новом интервью канадскому изданию The Metal Voice бывший барабанщик SCORPIONS James Kottak высказался о недавнем откровении Mikkey Dee о том, что тот тайно репетировал с группой, когда Kottak ещё был участником SCORPIONS в 2016 году. На вопрос о том, знал ли он, что Mikkey готовился стать его заменой в течение нескольких месяцев, предшествовавших его уходу, Kottak ответил:

«Честно говоря, нет. Но для моей замены нужно было найти кого-то действительно хорошего.

Mikkey — отличный барабанщик. Я познакомился с ним, когда он начинал с Don'ом Dokken'ом. Отличный парень. И я видел, как он играл с KING DIAMOND на протяжении многих лет, мы виделись друг с другом.

Я был на острове Антигуа [в центре лечения наркомании и алкоголизма "Crossroads" Эрика Клэптона] и разговаривал с ребятами примерно раз в неделю или около того. Но у меня не было никаких признаков того, что что-то изменится. На тот год было забронировано всего несколько концертов — было всего, может быть, 10 выступлений. Поэтому они пригласили какого-то паренька из Греции, чтобы заменить меня на паре концертов. И они продолжали говорить: "Чувак, ты должен оставаться там [в реабилитационном центре]. Оставайся там сколько хочешь". Я ответил: "Окей". Так я и сделал. И всё было хорошо. А потом я вернулся в Лос-Анджелес в июле. И мы не говорили о расставании до ноября или около того. Я был очень удивлён этому.

Но они умные ребята. Им нужно вести бизнес. И, как они сказали бы, на закате карьеры они просто не хотели рисковать из-за неприятностей. Я их не виню. Они умные. Они занимаются этим уже долгое время».

Когда интервьюер Джимми Кей заметил, что «должно быть, ему было больно», когда его уволили из SCORPIONS, James, который утверждает, что он трезв с октября 2022 года, ответил:

«Конечно, было больно. Я был очень удивлён и застигнут врасплох. Думаю, в тот день мы разговаривали по телефону в течение двух с половиной часов, переписываясь с ними. Но они были очень добры ко мне. Люди иногда спрашивают меня: "Ты не злишься?" С чего бы мне злиться? Как уж есть. Это как когда кто-то говорит: "Почему вы развелись с женой?" Как вы думаете, почему? Мы не ладили, или она ударила меня по голове, или что там ещё могло быть».

Former SCORPIONS Drummer JAMES KOTTAK Had No Idea MIKKEY DEE Was His Replacement - "I Never Had Any Indication That Anything Was Going To Change"; Video




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5 апр 2023
M
Mich
Коттак без нескольких слоев косметики, конечно, совершенно иначе выглядит и воспринимается ...

просмотров: 412

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