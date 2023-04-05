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JAMES KOTTAK был удивлён, когда его уволили из SCORPIONS



В новом интервью канадскому изданию The Metal Voice бывший барабанщик SCORPIONS James Kottak высказался о недавнем откровении Mikkey Dee о том, что тот тайно репетировал с группой, когда Kottak ещё был участником SCORPIONS в 2016 году. На вопрос о том, знал ли он, что Mikkey готовился стать его заменой в течение нескольких месяцев, предшествовавших его уходу, Kottak ответил:



«Честно говоря, нет. Но для моей замены нужно было найти кого-то действительно хорошего.



Mikkey — отличный барабанщик. Я познакомился с ним, когда он начинал с Don'ом Dokken'ом. Отличный парень. И я видел, как он играл с KING DIAMOND на протяжении многих лет, мы виделись друг с другом.



Я был на острове Антигуа [в центре лечения наркомании и алкоголизма "Crossroads" Эрика Клэптона] и разговаривал с ребятами примерно раз в неделю или около того. Но у меня не было никаких признаков того, что что-то изменится. На тот год было забронировано всего несколько концертов — было всего, может быть, 10 выступлений. Поэтому они пригласили какого-то паренька из Греции, чтобы заменить меня на паре концертов. И они продолжали говорить: "Чувак, ты должен оставаться там [в реабилитационном центре]. Оставайся там сколько хочешь". Я ответил: "Окей". Так я и сделал. И всё было хорошо. А потом я вернулся в Лос-Анджелес в июле. И мы не говорили о расставании до ноября или около того. Я был очень удивлён этому.



Но они умные ребята. Им нужно вести бизнес. И, как они сказали бы, на закате карьеры они просто не хотели рисковать из-за неприятностей. Я их не виню. Они умные. Они занимаются этим уже долгое время».



Когда интервьюер Джимми Кей заметил, что «должно быть, ему было больно», когда его уволили из SCORPIONS, James, который утверждает, что он трезв с октября 2022 года, ответил:



«Конечно, было больно. Я был очень удивлён и застигнут врасплох. Думаю, в тот день мы разговаривали по телефону в течение двух с половиной часов, переписываясь с ними. Но они были очень добры ко мне. Люди иногда спрашивают меня: "Ты не злишься?" С чего бы мне злиться? Как уж есть. Это как когда кто-то говорит: "Почему вы развелись с женой?" Как вы думаете, почему? Мы не ладили, или она ударила меня по голове, или что там ещё могло быть».







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