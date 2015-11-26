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*MEGADETH и David всё 127
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*MAX CAVALERA — об альбоме SEPULTURA "Roots": «Он прошёл пров... 29
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Scorpions

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2 июн 2021 : 		 Видео с выступления SCORPIONS

1 июн 2021 : 		 SCORPIONS занимаются сведением нового альбома

26 май 2021 : 		 Вокалист SCORPIONS: «Решение закончить альбом без Greg'a было верным»

18 май 2021 : 		 SCORPIONS & BRANDON NIEDERAUER: Видео

3 май 2021 : 		 Концертная запись SCORPIONS 1979 года

2 май 2021 : 		 Видео с выступления SCORPIONS

19 апр 2021 : 		 Видео с выступления SCORPIONS

13 апр 2021 : 		 Видео с выступления SCORPIONS

3 апр 2021 : 		 Видео с выступления SCORPIONS

2 апр 2021 : 		 Барабанщик SCORPIONS: «Нельзя оставлять мир закрытым дальше, это конец всему»

1 апр 2021 : 		 SCORPIONS не будут работать с продюсером

22 мар 2021 : 		 Видео с выступления SCORPIONS

15 мар 2021 : 		 Видео с выступления SCORPIONS

13 мар 2021 : 		 Шоу SCORPIONS в Лас-Вегасе пройдут в 2022 году

11 мар 2021 : 		 Барабанщик SCORPIONS — о перенесённом COVID-19

8 мар 2021 : 		 SCORPIONS почти завершили запись

28 фев 2021 : 		 Видео с выступления SCORPIONS

22 фев 2021 : 		 Видео с выступления SCORPIONS

15 фев 2021 : 		 MIKKEY DEE заявил, что играть со SCORPIONS сложнее, чем с MOTÖRHEAD

14 фев 2021 : 		 Видео с выступления SCORPIONS на ТВ 1983 года

8 фев 2021 : 		 Видео с выступления SCORPIONS на ТВ 1983 года

31 янв 2021 : 		 Видео с выступления SCORPIONS на ТВ 1983 года

25 янв 2021 : 		 Видео с выступления SCORPIONS на ТВ 1983 года

17 янв 2021 : 		 Видео с выступления SCORPIONS на ТВ 1983 года

10 янв 2021 : 		 Видео с выступления SCORPIONS на ТВ 1983 года

3 янв 2021 : 		 Вокалист SCORPIONS — о слухах, что "Wind Of Change" написали в ЦРУ
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Видео с выступления SCORPIONS



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Видео с выступления SCORPIONS, состоявшегося в Бруклине в 2015 году, в рамках которого была исполнена композиция "Big City Nights", доступно для просмотра ниже.

SCORPIONS Perform



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