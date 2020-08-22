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SCORPIONS — о записи нового альбома



Барабанщик SCORPIONS Mikkey Dee опубликовал небольшое видео о том, как идёт процесс работы над новым альбомом. В нём Klaus сказал:



«Ощущения хорошие. Мы прогрессируем с каждым днём, а Greg Fidelman общается с нами по Zoom из Лос-Анджелеса. Он каждый день говорит нам: "Нет, мне это не нравится. Я хочу лучше" (смеётся)».



Mikkey: «Мы работаем целый день над чем-то — все ребята, а потом он всё меняет!»



Klaus: «Но иногда Greg выдает что-то типа: "Вот это фантастика!"»





Посмотреть эту публикацию в Instagram #mikkeydee #scorpions Публикация от Mikkey Dee (@mikkeydeeofficial) 22 Авг 2020 в 12:24 PDT





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