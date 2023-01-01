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Концертное видео SCORPIONS 1977 года



SCORPIONS вновь поскребли в анналах и опубликовали видео исполнения композиций "In Trance" и "Polar Nights" с выступления в Kaléidospop, состоявшегося седьмого мая 1977 года.











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