Вокалист SCORPIONS — о слухах, что "Wind Of Change" написали в ЦРУ



Вокалист SCORPIONS Klaus Meine сказал, что предположение о том, что классическая баллада группы "Wind Of Change" была написана ЦРУ, «показывает, какой мощной может быть музыка».



Майне и его товарищи по группе всегда утверждали, что написали "Wind Of Change" после выступления на Московском музыкальном фестивале мира 1989 года в Москве, где разделили сцену с другими хард-рок-группами, такими как BON JOVI и MÖTLEY CRÜE.



Теория о том, что "Wind Of Change" на самом деле была написана ЦРУ как часть пропаганды во время холодной войны, впервые была поднята в серии подкастов, также называемой "Wind Of Change", премьера которых состоялась в мае на Spotify.



Продюсируемый компаниями Crooked Media и Pineapple Street Studios, подкаст транслировался нью-йоркским журналистом Патриком Рэдденом Кифом, который сказал, что начал расследование после того, как услышал историю от друга, который работал на ЦРУ, что "Wind Of Change" на самом деле был написан ЦРУ для того, чтобы способствовать переменам в Советском Союзе.



В недавнем интервью "That Jamieson Show" Klaus прокомментировал эти слухи о ЦРУ:



«Мне было бы стыдно, если бы я поднял эту историю. Все бы сказали: "Клаус, нет". Ни за что. Типа, маркетинговый план, 30 лет "Wind Of Change". Это из той серии, когда ты бы никогда не зашёл так далеко, потому что я не знаю никого, кто верил бы в такие истории.



Я думаю, что успех подкаста "Wind Of Change" заключается в том, что люди залипают на этом, их затягивает такого рода сценарий. Это, из серии: "Хм, это может быть правдой". Это может быть правдой. А может и нет. Может быть, да. И я думаю, что вся эта история про ЦРУ и SCORPIONS. И все подхватывают её по всему миру, а я говорю: "Боже. Нью-Йорк Таймс? Боже. Роллинг Стоун? Опять? Ой, да ладно вам".

С другой стороны, конечно, это совсем не так. Это показывает, какой мощной может быть музыка. Если они думают, что эта песня была как инструмент, помогающий разрушить коммунизм, в смысле, Боже мой. Она просто подчёркивает, в тяжёлой форме, если бы это было возможно, мощь музыки.



Мы живём во времена, когда теории заговора повсюду, во многих направлениях. И многие люди начинают верить в то, что они видят, слышат или думают, что правда, и что на самом деле, и во многих случаях это не так. Также многие люди не хотят идти в ногу с мейнстримом. Это сродни чему-то подобному: "Знаешь что? Я знаю, что США никогда не были на Луне. Всё это было ложью". Есть много людей, которые верят в эту теорию... Такие люди хотят передать тебе ощущение: "Ты веришь в это? Я знаю лучше"».



















