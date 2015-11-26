Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*DON DOKKEN: «Если твой президент, у которого друзья Ким Чен ... 54
*С Новым годом! 31
*Барабанщик METALLICA: «Пройдёт не менее года, когда вернутся... 20
*ALEX SKOLNICK — о временах вне TESTAMENT 16
*Лидер ACCEPT сказал, что жизнь без концертов — не жизнь 15
[= ||| все новости группы



*

Scorpions

*



3 янв 2021 : 		 Вокалист SCORPIONS — о слухах, что "Wind Of Change" написали в ЦРУ

24 дек 2020 : 		 SCORPIONS поздравляют с Рождеством

21 дек 2020 : 		 Видео с выступления SCORPIONS на ТВ 1983 года

18 дек 2020 : 		 ЦРУ написала хит SCORPIONS? Об этом сделают сериал!

15 дек 2020 : 		 Вокалист SCORPIONS — о сохранении голоса

15 дек 2020 : 		 Видео с выступления SCORPIONS на ТВ 1983 года

11 дек 2020 : 		 У SCORPIONS есть идеи относительно названия альбома

7 дек 2020 : 		 Видео с выступления SCORPIONS на ТВ 1983 года

30 ноя 2020 : 		 Видео с выступления SCORPIONS на ТВ

23 ноя 2020 : 		 Видео с выступления SCORPIONS

16 ноя 2020 : 		 Видео с выступления SCORPIONS

10 ноя 2020 : 		 Факты об альбом SCORPIONS Crazy World

9 ноя 2020 : 		 Видео с выступления SCORPIONS

2 ноя 2020 : 		 SCORPIONS поздравили MIKKEY DEE

1 ноя 2020 : 		 Видео с выступления SCORPIONS

27 окт 2020 : 		 SCORPIONS написали более 25 песен для нового альбома

18 окт 2020 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1990 года

15 окт 2020 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1990 года

13 окт 2020 : 		 Рассказ о бокс-сете SCORPIONS

8 окт 2020 : 		 Вокалист SCORPIONS: «"Crazy World" — последний альбом золотого периода»

7 окт 2020 : 		 SCORPIONS вернулись к работе над альбомом

5 окт 2020 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1990 года

27 сен 2020 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1990 года

25 сен 2020 : 		 HERMAN RAREBELL — об альбоме SCORPIONS 1993 года

17 сен 2020 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1991 года

8 сен 2020 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1991 года
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Вокалист SCORPIONS — о слухах, что "Wind Of Change" написали в ЦРУ



*
zoom
*
* *
Вокалист SCORPIONS Klaus Meine сказал, что предположение о том, что классическая баллада группы "Wind Of Change" была написана ЦРУ, «показывает, какой мощной может быть музыка».

Майне и его товарищи по группе всегда утверждали, что написали "Wind Of Change" после выступления на Московском музыкальном фестивале мира 1989 года в Москве, где разделили сцену с другими хард-рок-группами, такими как BON JOVI и MÖTLEY CRÜE.

Теория о том, что "Wind Of Change" на самом деле была написана ЦРУ как часть пропаганды во время холодной войны, впервые была поднята в серии подкастов, также называемой "Wind Of Change", премьера которых состоялась в мае на Spotify.

Продюсируемый компаниями Crooked Media и Pineapple Street Studios, подкаст транслировался нью-йоркским журналистом Патриком Рэдденом Кифом, который сказал, что начал расследование после того, как услышал историю от друга, который работал на ЦРУ, что "Wind Of Change" на самом деле был написан ЦРУ для того, чтобы способствовать переменам в Советском Союзе.

В недавнем интервью "That Jamieson Show" Klaus прокомментировал эти слухи о ЦРУ:

«Мне было бы стыдно, если бы я поднял эту историю. Все бы сказали: "Клаус, нет". Ни за что. Типа, маркетинговый план, 30 лет "Wind Of Change". Это из той серии, когда ты бы никогда не зашёл так далеко, потому что я не знаю никого, кто верил бы в такие истории.

Я думаю, что успех подкаста "Wind Of Change" заключается в том, что люди залипают на этом, их затягивает такого рода сценарий. Это, из серии: "Хм, это может быть правдой". Это может быть правдой. А может и нет. Может быть, да. И я думаю, что вся эта история про ЦРУ и SCORPIONS. И все подхватывают её по всему миру, а я говорю: "Боже. Нью-Йорк Таймс? Боже. Роллинг Стоун? Опять? Ой, да ладно вам".
С другой стороны, конечно, это совсем не так. Это показывает, какой мощной может быть музыка. Если они думают, что эта песня была как инструмент, помогающий разрушить коммунизм, в смысле, Боже мой. Она просто подчёркивает, в тяжёлой форме, если бы это было возможно, мощь музыки.

Мы живём во времена, когда теории заговора повсюду, во многих направлениях. И многие люди начинают верить в то, что они видят, слышат или думают, что правда, и что на самом деле, и во многих случаях это не так. Также многие люди не хотят идти в ногу с мейнстримом. Это сродни чему-то подобному: "Знаешь что? Я знаю, что США никогда не были на Луне. Всё это было ложью". Есть много людей, которые верят в эту теорию... Такие люди хотят передать тебе ощущение: "Ты веришь в это? Я знаю лучше"».

KLAUS MEINE Says Rumor That CIA Wrote SCORPIONS








Like!+4Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 8 )

resurgamresponses


3 янв 2021, 13:24		я не верю ни во что, только в дед мороза. только клаус ошибается, что цру бы к нему пришло предьявило бы удостоверение, и сказало бы: "емана, клаус, х.. ли ты маешься, пиши песню ..тыть ветер беремен. ну то есть перемен. на те текст, давай, если что поможем с музыкой. ..тыть давай. сидишь тут водку бухаешь..."
просто чел с сияющими глазами подошел и сказал, клаус, дружище а как здорово бы написать песню про коммуняк, что у них завеяло в ....
а клаус давно забыл про этого чела, и помнит что ему в башку пришла отличная идея. и он сам сказал какому-то чуваку что вот бы написать песняк.
такова человеческая память.
как вариант. уж очень вовремя все оказалось и стинг вроде туда же

Blackout 74


3 янв 2021, 14:07		Клаус прав как всегда, а эти друзья пусть придумывают басни для хомячков, глядишь кто-то и поверит ))

HELLECTOR


3 янв 2021, 14:12		Пусть не виляет. Всем известно, что Винд оф Перемен написан в КГБ.

Family Ghost


3 янв 2021, 14:41		в 90м году никакой Винд Оф Чейндж для развала совка уже был давно не нужен)

Red One


3 янв 2021, 14:59		В ЦРУ написали цоевскую "Перемен!" (1986 год), эта песня и развалила совок. Скорпы уже топтали тело мёртвого льва.

gravitgroove


3 янв 2021, 15:07		""Wind Of Change" после выступления на Московском музыкальном фестивале мира 1989 года в Москве, где разделили сцену с другими хард-рок-группами, такими как..."

Так же теория гласит, что Scorpions - glam metal группа, потому что разделяли сцену с Bon Jovi и Motley Crue

Oloir


3 янв 2021, 16:46		да никаких песен и ЦРУ не требовалось, чтобы это дерьмо доразложилось. Люди хотели надежду на новую жизнь, на перемены, попробовать нечто новое. И уж лучше весь честный хаос 90-х, чем смард гниющего СССР.

И "Скорпы" пели о том, что витало в воздухе, и не более того. Равно как и Цой тот же.

Ress


3 янв 2021, 17:48		Oloir, +


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 1596

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом