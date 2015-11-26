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Видео с выступления SCORPIONS



Видео с выступления SCORPIONS, состоявшегося в Бруклине в 2015 году, в рамках которого была исполнена композиция "Blackout", доступно для просмотра ниже.

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