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Scorpions

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5 ноя 2021 : 		 Новое видео SCORPIONS

4 ноя 2021 : 		 Обложка альбома и новая песня SCORPIONS

26 окт 2021 : 		 Обложка нового сингла SCORPIONS

6 окт 2021 : 		 SCORPIONS и Vanessa Mae

29 сен 2021 : 		 Новый сингл SCORPIONS осенью, альбом — зимой

21 сен 2021 : 		 Видео с выступления SCORPIONS

13 сен 2021 : 		 Экс-барабанщик SCORPIONS обвинил своих бывших коллег в грубости и жадности

5 сен 2021 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1996 года

31 авг 2021 : 		 SCORPIONS получили очередную награду

24 авг 2021 : 		 Обложка альбома SCORPIONS продолжает вызывать споры

23 авг 2021 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1994 года

9 авг 2021 : 		 SCORPIONS репетируют новый трек

8 авг 2021 : 		 Видео с выступления SCORPIONS

26 июл 2021 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1994 года

11 июл 2021 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1994 года

2 июл 2021 : 		 Видео с выступления SCORPIONS

9 июн 2021 : 		 Фрагмент нового материала SCORPIONS

8 июн 2021 : 		 Видео с выступления SCORPIONS

2 июн 2021 : 		 Видео с выступления SCORPIONS

1 июн 2021 : 		 SCORPIONS занимаются сведением нового альбома

26 май 2021 : 		 Вокалист SCORPIONS: «Решение закончить альбом без Greg'a было верным»

18 май 2021 : 		 SCORPIONS & BRANDON NIEDERAUER: Видео

3 май 2021 : 		 Концертная запись SCORPIONS 1979 года

2 май 2021 : 		 Видео с выступления SCORPIONS

19 апр 2021 : 		 Видео с выступления SCORPIONS

13 апр 2021 : 		 Видео с выступления SCORPIONS
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Новое видео SCORPIONS



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"Peacemaker", новое видео SCORPIONS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Rock Believer", выход которого намечен на 25 февраля.



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КомментарииСкрыть/показать 5 )

Blackout 74


5 ноя 2021, 18:24		Да, отлично в ногу со временем идут )

срублясдачинет


5 ноя 2021, 18:40		Зашёл подрочить на Микки. Трек шлак, офк.

Rutger


5 ноя 2021, 18:42		Неплохая бодренькая песня

RomV


5 ноя 2021, 18:47		не шедевр

father


5 ноя 2021, 21:08		Внезапно ваще нормуль


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