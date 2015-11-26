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Новое видео SCORPIONS



"Peacemaker", новое видео SCORPIONS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Rock Believer", выход которого намечен на 25 февраля. http://www.the-scorpions.com

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