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Scorpions

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4 ноя 2021 : 		 Обложка альбома и новая песня SCORPIONS

26 окт 2021 : 		 Обложка нового сингла SCORPIONS

6 окт 2021 : 		 SCORPIONS и Vanessa Mae

29 сен 2021 : 		 Новый сингл SCORPIONS осенью, альбом — зимой

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5 сен 2021 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1996 года

31 авг 2021 : 		 SCORPIONS получили очередную награду

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23 авг 2021 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1994 года

9 авг 2021 : 		 SCORPIONS репетируют новый трек

8 авг 2021 : 		 Видео с выступления SCORPIONS

26 июл 2021 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1994 года

11 июл 2021 : 		 Концертное видео SCORPIONS 1994 года

2 июл 2021 : 		 Видео с выступления SCORPIONS

9 июн 2021 : 		 Фрагмент нового материала SCORPIONS

8 июн 2021 : 		 Видео с выступления SCORPIONS

2 июн 2021 : 		 Видео с выступления SCORPIONS

1 июн 2021 : 		 SCORPIONS занимаются сведением нового альбома

26 май 2021 : 		 Вокалист SCORPIONS: «Решение закончить альбом без Greg'a было верным»

18 май 2021 : 		 SCORPIONS & BRANDON NIEDERAUER: Видео

3 май 2021 : 		 Концертная запись SCORPIONS 1979 года

2 май 2021 : 		 Видео с выступления SCORPIONS

19 апр 2021 : 		 Видео с выступления SCORPIONS

13 апр 2021 : 		 Видео с выступления SCORPIONS

3 апр 2021 : 		 Видео с выступления SCORPIONS
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|||| сегодня

Обложка альбома и новая песня SCORPIONS



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SCORPIONS опубликовали обложку нового альбома "Rock Believer", выход которого перенесен на 25 февраля. Первый сингл с этого диска, "Peacemaker", доступен для прослушивания ниже, а видео на него будет доступно завтра.

SCORPIONS Unveil








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КомментарииСкрыть/показать 9 )

Petrovich Sexyy


4 ноя 2021, 18:18		А вот, кстати, понравилось.

Orthodox


4 ноя 2021, 18:20		Совсем слабо. Сейчас всякие ретро-роковые молодые группы играют позадорнее и поинтереснее.

CosmicBear


4 ноя 2021, 18:41		На обложке Симонян кричит от ужаса или просто зевает?

Blackout 74


4 ноя 2021, 18:55		Молодцы, отличный трек и концептуальная обложка, относительно нашей сегодняшней сложной жизни всего мира.

Fixxxxer


4 ноя 2021, 19:09		На обложке Симонян швабру пихают в нужное место. Поделом.

RomV


4 ноя 2021, 19:24		Ну облога прям в классическом стиле, не плохо, не то что всякие ретёрн ту форевер, будь он не ладен, тьфу, насколько же мерзотный у них прошлый альбом был

balamut75


4 ноя 2021, 19:52		Ну если и сравнивать обложку с бабами то там больше на Алсу визжащую похоже а ни на Симоньян

Frostauskas


4 ноя 2021, 20:32		А может все таки Скабеева, а не Симоньян? Хотя они обе хороши.

Toney Moon


4 ноя 2021, 20:35		Goat head soup


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