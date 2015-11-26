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Обложка альбома и новая песня SCORPIONS



SCORPIONS опубликовали обложку нового альбома "Rock Believer", выход которого перенесен на 25 февраля. Первый сингл с этого диска, "Peacemaker", доступен для прослушивания ниже, а видео на него будет доступно завтра.







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Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/19084835'>Peacemaker</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/90'>Scorpions</a> на Яндекс.Музыке</div>







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