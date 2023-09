сегодня



ULI JON ROTH об уходе из SCORPIONS: «Это было лёгкое решение»



В новом интервью Vintage Rock Pod легендарный немецкий гитарист Uli Jon Roth рассказал о своём решении покинуть SCORPIONS четыре с половиной десятилетия назад, после того как он записал с группой пять альбомов:



«Я сообщил о своём намерении уйти за год до выхода концертного двойного альбома "Tokyo Tapes", в 1977 году. И причина была не личной, а чисто творческой. Это произошло потому, что я начал сочинять музыку вроде "Earthquake" и других песен, которым, как я знал, не было места в SCORPIONS. Они бы не сочетались ни с чем другим. Поэтому в 1977 году я вёл своего рода двойное существование. Я написал несколько песен для SCORPIONS, таких как "The Sails Of Charon", "Your Light" и "I've Got To Be Free", а затем и некоторые другие. Но я также уже написал музыку для ELECTRIC SUN, которая была совсем другой. И я не был ориентирован на успех... То есть, группа, конечно, понимала, что с каждым годом мы становимся всё успешнее. К тому времени у нас уже были первые золотые альбомы, и это было неизбежно. Но меня это особо не интересовало. Мне было интереснее исследовать музыку в более свободном ключе, и в такой группе, как SCORPIONS я, наверное, зашёл так далеко, как только мог на тот момент. И если бы я остался, то на всех остальных альбомах я бы продолжил в том же духе, что и "Tokyo Tapes", а материал ELECTRIC SUN так и не был бы создан».



На вопрос о том, не жалеет ли он, что покинул SCORPIONS в тот момент, Uli ответил:



«Нет. Я бы сошёл с ума, если бы остался, потому что мне нужно было многое сказать, я должен был это сделать. Это было лёгкое решение, это должно было произойти, и я должен был его принять. Это было просто естественное развитие событий».



68-летний музыкант отметил, что его по-прежнему связывают дружеские отношения с бывшими участниками группы:



«Мы очень дружны. В этом плане ничего не изменилось, хотя мы были отличной командой, когда я был в группе. И по сей день, когда мы встречаемся, мы чувствуем себя как одна семья. И я думаю, что это никогда не изменится».



На вопрос о том, состоится ли когда-нибудь полноценный тур с его участием и SCORPIONS, Uli ответил:



«Сейчас уже очень поздно. Я не знаю, какие у них планы. Я готов ко всему, но сейчас я бы сказал, что это маловероятно».







