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*Вокалист GRETA VAN FLEET: «А я мальчик гей!» 51
*Бывший из MEGADETH — о вступлении к песне "Peace Sells" 38
*PETER BALTES — об уходе из ACCEPT: «Всё пошло не так» 32
*Барабанщик POISON: «Люди, чего вы такие злые?» 22
*Новое видео CANNIBAL CORPSE 17
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Scorpions

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Бывший из SCORPIONS выпустил книгу



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Бывший барабанщик SCORPIONS Rudy Lenners, записавший с коллективом альбомы "In Trance" и "Virgin Killer", выпустил книгу "Still Loving You".




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28 июн 2023
Nord61
Чувак был в группе два года, записал с ними альбомы In Trance и Virgin Killer, и канул в Лету. Любопытно, что интересного может поведать такой пассажир?...

просмотров: 231

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