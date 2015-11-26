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Вокалист SCORPIONS : «"Crazy World" — последний альбом золотого периода»



В честь тридцатилетия альбома SCORPIONS "Crazy World" участники группы — Klaus Meine, Rudolf Schenker и Matthias Jabs — дали большое интервью (на 16 страниц) журналу Candy, и вместе с Jim'ом Vallance'ом, соавтором семи из одиннадцати песен альбома, рассказали много интересного.



«Если быть честным, то ничего за последние тридцать лет не сравнится с "Crazy World", я считаю это классикой, и любой фанат SCORPIONS с этим согласится. Это последний альбом из того, что я бы назвал нашим золотым периодом», — говорит вокалист Klaus Maine.



Музыканты также рассказали и о деталях, окружающих хит "Wind Of Change":



«Лейбл был очень обеспокоен свистом в песне, потому что они думали, что это серьёзно повлияет на продажи. Я настоял на том, чтобы его оставить, потому что в моём представлении это был неотъемлемый элемент песни, как раз и заставляющий её так хорошо работать», — объясняет Klaus.



«Сначала мне не понравилась эта песня. Я не думал, что для рок-группы это хороший вариант со свистом, но мы попробовали разные варианты, и ничего не сработало. Песня "играла" только со свистом», — добавляет Schenker.











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