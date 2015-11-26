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Scorpions

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Вокалист SCORPIONS — о сохранении голоса



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В рамках недавнего интервью с Melodic вокалист SCORPIONS Klaus Meine рассказал о том, как он столько лет сохраняет голос в хорошем состоянии:

«Когда мы в дороге, я делаю упражнения. А также прямо сейчас, находясь в студии, я пою каждый второй день, записывая [новый альбом SCORPIONS], я делаю разминку и вокальные упражнения. И пока что это очень хорошо помогло мне пережить время пандемии. В этом году мы потратили много времени на работу над созданием новых песен.

Когда мы приняли решение о выпуске нового альбома, это был такой вызов после всех этих лет, со многих точек зрения. Голос — как вы сохраняете уровень своего голоса — это вызов и для сочинения песен, и для всего процесса в целом. И пока что я должен сказать, что я очень рад, особенно потому, что мой голос, когда он мне нужен, как, например, на днях в студии, когда дело доходит до песни с высокими партиями и ты хочешь всё сделать как нужно, и они даются тебе очень легко, так вот он меня не подводит. И когда это получается, на пути домой я думаю: "Да. Какой прекрасный день. Мне так понравилось записывать новую песню и знать, что мой голос в ней идеален". Я имею в виду, что мы все стареем, но похоже, что сейчас мой голос всё ещё в очень хорошем состоянии, и осознание этого дарит мне очень приятные ощущения.

Но это довольно сложная задача после стольких лет. И всё сводится к тому, что как только ты принимаешь решение, а мы приняли решение о выпуске нового альбома в прошлом году, в начале 2019-го, — то нужно всё сделать правильно. Так что в каком-то смысле нам повезло, что мы планировали на 2020 год отправиться в студию. За исключением концертной программы в Лас-Вегасе в июле других концертов, запланированных на 2020 год, не было, потому что мы решили, что если мы хотим записать альбом, то после всех этих лет сумасшедших гастролей по всему миру мы должны немного отдохнуть, а затем пойти в студию и записать новый альбом в 2020 году. Таким образом нам повезло.

Скажу вам так: в эти странные времена, через которые мы все проходим, это такая привилегия, когда ты можешь работать, когда ты можешь глубоко погрузиться в своё собственное творчество и придумать, надеюсь, что-то блестящее. Никогда не знаешь наперёд. Но это очень приятно. И мы начали сочинять в прошлом году, мы остановились примерно в июне прошлого года, когда отправились в тур... Мы знали, что сейчас самое время написать новые песни и сделать новую запись, а затем, надеюсь, снова отправиться в путь с новой постановкой и свежим сет-листом. Так что это был хороший план».

SCORPIONS





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

evilmarx


15 дек 2020, 18:50		Конечно, респект Клаусу, другой растерял бы ещё лет 30 назад всё в пух и прах. Но и у Клауса голос изменился, не поёт он как в 1975, так что сохранил, да не сохранил.


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