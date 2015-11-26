29 дек 2021



SCORPIONS — о новом альбоме: Часть II



SCORPIONS опубликовали вторую из трёх частей документального ролика, рассказывающего о новом альбоме "Rock Believer", релиз которого намечен на 25 февраля.







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