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У SCORPIONS есть идеи относительно названия альбома



В рамках недавней беседы с VintageRock Pod вокалист SCORPIONS Klaus Meine ответил на вопрос о том, когда может выйти новая пластинка:



«Надеюсь что в следующем году — весной, может, чуть позже. Сейчас никто не может сказать конкретнее. Но как только мы поймём, когда сможем приехать в Лас-Вегас, как только поймём, когда будет реально выступать в Европе или гастролировать по США, наши планы станут более конкретными: "Так, при этих условиях новый альбом надо выпустить тогда-то". Но сейчас пока ничего конкретного. Одно могу сказать: мы невероятно мотивированы. Всё в кайф и весело, даже несмотря на то, что работать над альбомом совсем непросто».



Относительно названия нового альбома Klaus сказал:



«Определённые мысли на этот счёт есть, но пока о чём-то говорить слишком рано — название будет таким-то... Нет, не вариант. Потому что когда дело доходит до названия, это всё случается в последний момент, у всех есть варианты, они собираются, и делается выбор. Но думаю, что у нас будет хороший вариант, но пока слишком рано».



Meine также заметил, что SCORPIONS хотели достаточно времени уделить для создания одного из лучших альбомов в своей карьере:



«Даже несмотря на весь ужас пандемии, мы очень рады, потому что мы планировали 2020-й год посвятить созданию альбома, и ещё до начала коронакризиса взять паузу, потому что за последние годы мы очень активно выступали, последние 10 с лишним лет, — мы объехали весь мир и отыграли на едва ли не каждом континенте. Так что как мы уже говорили, когда после такого ты хочешь писать альбом, всё очень сложно, но если уж мы и решились на подобное, надо серьёзно всё спланировать. И это означало, что никаких туров на 2020 год назначать не стоило. Мы хотели отыграть лишь в Вегасе, так как там было девять концертов, но в одном месте. Мы решили: "Должно быть забавно, классно будет вернуться в США". К счастью для нас, мы не были должны что-то массово отменять или переносить в этом году, так как всё внимание было уделено новой пластинке».













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